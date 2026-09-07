Trump cambia radicalmente su imagen: del icónico rubio al castaño oscuro

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Trump cambia radicalmente su imagen: del icónico rubio al castaño oscuro

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha cambiado radical e inesperadamente su imagen y peinado icónicos, que habían sido su sello distintivo durante décadas. Los periodistas y fotógrafos que esperaban al jefe de Estado al bajar del avión presidencial «Air Force One» notaron de inmediato el cambio notable. El reemplazo de su cabello rubio claro (dorado), al que todos estaban acostumbrados, por un tono mucho más oscuro, casi castaño, ha desatado una ola de discusiones en la prensa internacional y en las redes sociales.

Cambio inesperado en la escalerilla del «Air Force One»: ¿Qué hay de nuevo?

Los cambios en la apariencia del jefe de la Casa Blanca se distinguen por dos aspectos principales:

  • Un oscurecimiento radical del color: El famoso cabello rubio claro de Trump, que no había cambiado durante años, esta vez es notablemente más oscuro, acercándose a un color castaño natural (moreno);

  • Un estilo de peinado totalmente nuevo: El presidente no ha peinado su cabello con su estilo voluminoso tradicional hacia adelante, sino que lo ha peinado más plano hacia un lado, dejando la frente más despejada;

  • La prueba del viento: Aunque el viento en el aeropuerto reveló el nuevo peinado desde diferentes ángulos, el cambio de color y forma quedó capturado por los objetivos de las cámaras.

Renovación de imagen política o estrategia de relaciones públicas: ¿Qué dicen los expertos?

El peinado de Trump no es solo un arreglo estético, es uno de los símbolos de la cultura pop mundial y de la política:

  • Búsqueda de rejuvenecimiento y una imagen fuerte: Según los asesores de imagen política, un color más oscuro tiende a hacer que los rasgos faciales parezcan más serios, decididos y relativamente más jóvenes, lo cual es un factor psicológico importante durante los debates políticos y las reuniones activas;

  • Tendencia en redes sociales: Minutos después de la publicación de las nuevas fotos de Trump, el tema se convirtió en uno de los más discutidos en «X» (anteriormente Twitter), Instagram y Telegram;

  • ¿Experimento de estilista o casualidad? Mientras que algunos observadores lo llaman una simple elección temporal durante un proceso de cuidado capilar, otros lo ven como una maniobra de relaciones públicas cuidadosamente orquestada para atraer la atención del público.

En su opinión, Donald Trump¿qué imagen le queda mejor: el rubio clásico al que todos están acostumbrados o este nuevo peinado castaño oscuro? ¿Qué impacto ha tenido este cambio en su apariencia general? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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