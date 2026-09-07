El once ideal de la 20ª jornada de la Superliga: equipo simbólico anunciado

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El once ideal de la 20ª jornada de la Superliga: equipo simbólico anunciado

En la Superliga de Uzbekistán, tras la conclusión de los partidos de la 20ª jornada, la Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (UzPFL) anunció oficialmente el equipo simbólico compuesto por los mejores jugadores de la semana. Como resultado de los intensos enfrentamientos, los representantes de los clubes líderes de la tabla ocuparon posiciones sólidas en este once ideal. Especialmente, el club Nasaf de Qarshi, que avanza con paso firme hacia el título esta temporada, lidera la lista con 4 jugadores seleccionados.

Dominio por clubes: la supremacía de Nasaf, Pakhtakor y Sogdiana

La atención principal de la 20ª jornada se centró en los clubes líderes del país:

  • El dominio absoluto de Nasaf (4 jugadores): Los de Qarshi lograron colocar a sus representantes en todas las líneas, desde la portería hasta el ataque;

  • La sólida defensa y el centro del Pakhtakor (3 jugadores): La actividad de los jugadores de la capital en defensa y mediocampo fue altamente valorada, incluyendo a tres de ellos en el equipo simbólico;

  • El poder ofensivo de Sogdiana (2 jugadores): Los prolíficos goleadores de Jizzakh encontraron su lugar en la línea de ataque;

  • Representantes de Dinamo y Qizilqum: El defensa de Samarcanda y el centrocampista del equipo de Navoiy también fueron reconocidos como los jugadores más efectivos de la jornada.

Equipo simbólico oficial completo de la 20ª jornada de la Superliga

Según la interpretación de la PFL, los mejores de la jornada se distribuyeron por posiciones de la siguiente manera:

  • Portero: Abduvohid Nematov (Nasaf) — mantuvo su portería a cero y guio a su equipo hacia una victoria importante con paradas decisivas;

  • Defensas: Artyom Radayev (Dinamo), Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor), Zaid Tahsin (Pakhtakor), Sharof Muhiddinov (Nasaf);

  • Centrocampistas: Jambuli Jigauri (Qizilqum), Sardor Sobirkhodjayev (Pakhtakor), Adenis Shala (Nasaf);

  • Delanteros: Bobur Abdukholiqov (Nasaf), Zabikhillo Urinboyev (Sogdiana), Lyupcho Doriyev (Sogdiana).

El once ideal de la 20ª jornada de la Superliga: equipo simbólico anunciado

El temible trío ofensivo y resumen de la jornada

La línea de ataque del equipo simbólico de la 20ª jornada lució especialmente brillante:

  • Reconocimiento merecido a los goleadores: El trío ofensivo compuesto por Bobur Abdukholiqov, Zabikhillo Urinboyev y Lyupcho Doriyev ejerció una presión constante sobre la defensa rival, demostrando ser los jugadores más peligrosos de la jornada;

  • La intensidad de la lucha por el título: Esta selección demuestra una vez más que la lucha principal por las medallas de oro y los puestos de honor en la Superliga se decidirá entre Nasaf, Pakhtakor y Sogdiana antes de las jornadas decisivas de otoño.

¿Qué tan justo considera que es este equipo simbólico de la 20ª jornada formado por la PFL? ¿A qué otro jugador le hubiera gustado ver en este once ideal por su destacada actuación? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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