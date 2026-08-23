¡Oleksandr Usyk ha anunciado a los 5 mejores boxeadores de nuestra época!

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¡Oleksandr Usyk ha anunciado a los 5 mejores boxeadores de nuestra época!

La lista del campeón ucraniano incluye a Crawford, Canelo y otras tres estrellas

El ex campeón mundial indiscutible, el boxeador ucraniano invicto Oleksandr Usyk, enumeró a los cinco mejores boxeadores del mundo según su perspectiva actual.

En su selección figuran los nombres más famosos del boxeo profesional: Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saúl «Canelo» Álvarez, Anthony Joshua y Tyson Fury.

Un aspecto notable de la lista de Usyk es que incluye a un boxeador al que ya se ha enfrentado en el ring.

1. ¿Quiénes son los mejores boxeadores según Usyk?

El campeón ucraniano estableció su lista de los cinco mejores de la siguiente manera:

  1. Terence Crawford

  2. Shakur Stevenson

  3. Saúl «Canelo» Álvarez

  4. Anthony Joshua

  5. Tyson Fury

«Se trata de Terence Crawford, Shakur Stevenson, Saúl “Canelo” Álvarez, Anthony Joshua y Tyson Fury», declaró Usyk. Sus palabras fueron recogidas por el portal Sport.ua .

2. Los nombres más grandes de la lista

El top 5 elegido por Usyk reúne a representantes de diferentes categorías de peso y escuelas de boxeo.

Terence Crawford — uno de los boxeadores que destaca por su técnica, lectura del combate y flexibilidad táctica.

Shakur Stevenson — un boxeador estadounidense conocido por su defensa y habilidad técnica.

Saúl «Canelo» Álvarez — uno de los campeones más famosos del boxeo profesional. El boxeador mexicano ha ganado títulos mundiales en varias categorías de peso.

Anthony Joshua — doble ex campeón mundial de peso pesado.

Tyson Fury — ex campeón mundial de peso pesado y uno de los rivales más famosos en la carrera profesional de Usyk.

3. Usyk sigue invicto

Curiosamente, Usyk no se incluyó a sí mismo en su lista.

El récord profesional del boxeador ucraniano cuenta con 25 victorias . De ellas, 16 terminaron por nocaut o nocaut técnico .

Lo más importante es que Usyk nunca ha sido derrotado durante su carrera profesional.

Comenzó su carrera en el boxeo profesional en noviembre de 2013 .

4. De los Juegos Olímpicos al título de campeón mundial indiscutible

Los logros de Usyk no se limitan al boxeo profesional.

El atleta ucraniano es:

  • campeón de los Juegos Olímpicos de 2012;

  • ganador del campeonato mundial de 2011;

  • ganador del campeonato europeo de 2008 .

Además, Usyk ha sido galardonado con el título de Maestro Emérito de los Deportes de Ucrania.

5. La elección de Usyk reabre el debate

La lista de los mejores boxeadores del mundo siempre ha sido un tema subjetivo. Especialmente, no es fácil comparar a atletas de diferentes categorías de peso en una sola clasificación.

Por eso, la elección de Usyk podría generar discusiones apasionadas entre los aficionados al boxeo.

Sin embargo, los nombres en este top 5 demuestran el alto nivel de esta lista.

Conclusión

Oleksandr Usyk eligió como los cinco mejores boxeadores del mundo a: Terence Crawford, Shakur Stevenson, «Canelo» Álvarez, Anthony Joshua y Tyson Fury.

El campeón ucraniano, que continúa su carrera invicta, no se incluyó en esta lista.

Es destacable que el top 5 elegido por Usyk incluya a su antiguo rival de peso pesado, Tyson Fury . Esto demuestra cuánto valora el campeón ucraniano a sus rivales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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