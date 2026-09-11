El siguiente destino del tour mediático de los BRICS por la India fue la legendaria ciudad de Agra. Ante el majestuoso Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo y la cumbre arquitectónica del Imperio mogol, uno siente un orgullo y una emoción especiales, no como un simple turista, sino como representante de un pueblo vinculado a este gran legado.

El ambiente aquí, el aliento de los siglos impregnado en las piedras y los relatos vivos de los historiadores locales dejan una impresión mucho más profunda que cualquier información de los libros.

Un testamento de amor y luto eterno

El Taj Mahal no es solo un mausoleo, es el reflejo de una tragedia amorosa en mármol blanco. La amada esposa del emperador Shah Jahan, Mumtaz Mahal, falleció en condiciones difíciles a los 39 años, mientras daba a luz a su decimocuarto hijo.

Antes de morir, la princesa dejó tres deseos al emperador:

Ser cariñoso con sus hijos y acogerlos bajo su protección;

No volver a casarse;

Construir un mausoleo sin igual en el mundo para sellar su amor por la eternidad.

Devastado por la pérdida de su amada, Shah Jahan, de 41 años, se encerró en una habitación oscura durante 40 días para guardar luto. Según las leyendas, cuando salió, su cabello negro se había vuelto blanco en una noche y pasó el resto de su vida vistiendo solo de blanco.

Изоҳ: «Дарвозаи Равза» — Тожмаҳал мажмуасининг улкан қизил қумтошдан қурилган бош дарвозаси. Унинг пештоқидаги Қуръон оятлари ва мармар нақшлар меҳмонни сирли салтанат сари бошлайди.

El paradisíaco Chahar Bagh y los pabellones junto al agua

Al cruzar la puerta principal, se abre ante usted una inmensa alfombra verde, el «Chahar Bagh», y sus canales de agua divididos en cuatro. A lo largo de los canales este y oeste, que conducen al estanque en forma de loto en el centro, se alzan los pabellones gemelos «Jal Mahal» (Palacio del Agua), construidos entre 1631 y 1648.

Estos antiguos pabellones de tres arcos, creados en arenisca roja y coronados por cúpulas de mármol blanco, otorgan al complejo no solo una perfección arquitectónica, sino también un microclima único que ofrece frescura y sombra en el clima cálido.

Изоҳ: Чорбоғ чеккасидаги тарихий «Жал Маҳал» кўшки ва унинг тарихи битилган тош лавҳа.

Cuando las piedras hablan: Pietra Dura y el mármol que cobra vida con la luz del día

Desde la base hasta la cúpula, el mausoleo fue construido con raro mármol blanco de Makrana. Estas piedras fueron transportadas desde canteras situadas a 340 kilómetros de Agra por miles de camellos, elefantes y carretas.

Las características únicas de este mármol son asombrosas:

Cambia de color según el momento del día: rosa pálido al amanecer, brilla con un blanco lechoso bajo el sol del mediodía, y desprende un brillo plateado misterioso por la noche y en las noches de luna llena.

El milagro de la Pietra Dura (incrustación): las flores y motivos en las paredes no están pintados. El mármol blanco fue tallado e incrustado con maestría con piedras preciosas de todo el mundo: coral rojo, turquesa, lapislázuli, jaspe y malaquita.

Secreto dinástico: Existe un mortero que fijó estas piedras al mármol de tal manera que, tras casi 400 años, ninguna piedra se ha desprendido. Esta receta secreta de arte y pegamento se transmitió de padres a hijos dentro de una sola familia de artesanos durante siglos.

Изоҳ: Муаззам Тожмаҳалнинг марказий қисми. Оппоқ Макрана мармари қуёш нурида бетакрор жилваланади.

Una ingeniería increíble: riesgo sísmico y proporción óptica

Si observa atentamente los cuatro inmensos minaretes junto al edificio central del Taj Mahal, notará que no están rectos, sino deliberadamente inclinados hacia afuera. Es el genio de los ingenieros mogoles: fueron calculados con precisión para que, en caso de un fuerte terremoto, los minaretes cayeran hacia afuera y no sobre la majestuosa cúpula central.

El equilibrio arquitectónico se mantuvo estrictamente en el complejo: una mezquita de arenisca roja se alza a la izquierda del mausoleo, mientras que un edificio de recepción fue construido a la derecha para completar la proporción visual (simetría).

Hoy en día, este monumento histórico único es protegido como un tesoro. Cada visitante que sube a la plataforma de mármol blanco recibe fundas especiales para el calzado, y la limpieza ecológica es estrictamente controlada en el área del monumento.

Este majestuoso monumento, donde descansan Shah Jahan y Mumtaz Mahal a orillas del río Yamuna, sigue maravillando al mundo entero, incluso después de siglos. Sentir que nuestras propias raíces están estrechamente vinculadas a una civilización y un genio arquitectónico tan grandes nos llena de un orgullo infinito.

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