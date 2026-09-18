El iPhone 18 Pro Max resulta ser más frío que los flagships Android en las pruebas

La próxima generación de smartphones insignia de Apple parece haber resuelto uno de los problemas más antiguos del mercado móvil. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo llama la atención no solo por su alta velocidad de carga, sino también por funcionar mucho más frío que sus competidores bajo cargas intensivas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Es bien sabido que los potentes procesadores de los smartphones modernos suelen reducir temporalmente su rendimiento debido al sobrecalentamiento. Este fenómeno es especialmente notable al ejecutar juegos y aplicaciones exigentes. Los ingenieros de Apple parecen haber dado un paso importante al rediseñar por completo el sistema de disipación de calor del dispositivo.

Pruebas de Geekerwan y análisis de datos

El reconocido bloguero Geekerwan probó el iPhone 18 Pro Max en su canal de YouTube, comparándolo con su predecesor, el iPhone 17 Pro, así como con varios flagships Android líderes. Los resultados demostraron que el nuevo sistema de refrigeración es incluso más eficiente de lo esperado.

Durante la prueba, se determinó que el procesador del iPhone 18 Pro Max consumía hasta 5,9 W. A modo de comparación, el modelo anterior, el iPhone 17 Pro Max, consumía 5,4 W. A pesar de ello, el nuevo flagship funcionó a una temperatura más baja que el anterior: alcanzó 44,3 °C, mientras que en el modelo del año pasado esta cifra llegaba a los 45,2 °C.

Comparativa con flagships Android

En el marco de las pruebas, los resultados del flagship de Apple también se compararon con dispositivos Android modernos. En particular, el modelo OnePlus 15 alcanzó una temperatura de 47,2 °C con un consumo de 6,1 W.

La comparación con el iQOO 15 Ultra es especialmente destacable. Este flagship Android consumió 5,9 W, al igual que Apple, pero su chasis se calentó hasta los 47,2 °C. Esto demuestra que el smartphone de Apple mantiene una temperatura mucho más baja con el mismo consumo energético.

En general, los análisis tecnológicos muestran que el rendimiento del iPhone 18 Pro Max está al nivel, o incluso por encima, de los últimos flagships Android basados en el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Esto permite a la compañía mantener el rendimiento del smartphone de forma estable.