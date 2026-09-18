«Es como una máquina aterradora»: Rodri revela qué estrella le ha impresionado en el Barça

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«Es como una máquina aterradora»: Rodri revela qué estrella le ha impresionado en el Barça

El centrocampista Rodri, que se ha incorporado al actual campeón de España, el FC Barcelona, ha hecho una declaración sorprendente sobre el ambiente en el club catalán y sus compañeros. La estrella española, considerado uno de los mejores mediocentros defensivos de Europa, admitió qué jugador le dejó sin palabras en el vestuario. Mientras todos esperaban a jóvenes prodigios o nuevos fichajes, Rodri elogió las increíbles capacidades del extremo brasileño de 30 años, Raphinha. Entonces, ¿qué es lo que tanto ha impactado a Rodri y qué números aterradores está registrando Raphinha esta temporada?

«Tiene mi misma edad, pero su fuerza en el campo...»

Mundo Deportivo En una entrevista concedida a, Rodri no pudo ocultar su asombro al ver la forma física y la carga de trabajo del jugador brasileño en el terreno de juego:

  • Condición física sensacional: Según Rodri, la resistencia y la velocidad de Raphinha son muy superiores a las de jugadores mucho más jóvenes;

  • Comparación de edad: El mediocentro defensivo dijo que si Raphinha tuviera 24 o 25 años, lo vería normal, pero mantener ese nivel a los 30 es un fenómeno raro;

  • Asombro en el vestuario: Rodri destacó que, aunque tienen la misma edad, la potencia del brasileño en el campo le impresiona realmente.

Modo «máquina» en la nueva temporada

«Raphinha me ha impresionado muchísimo. Es muy fuerte e impactante, y su condición física es simplemente increíble. Me hace gracia que tenga mi misma edad, pero posee unas capacidades físicas increíbles... Por supuesto, somos jugadores diferentes. Pero si Raphinha tuviera 24 o 25 años, sería comprensible. No, tiene 30 años y sus capacidades son increíbles», dijo Rodri.

La preparación física de alto nivel de Raphinha se refleja claramente en sus resultados en el campo.

Las estadísticas fantásticas de Raphinha esta temporada

Indicador

Resultado de Raphinha

Partidos jugados

Todas las competiciones 6 partidos

Goles marcados

8 goles

Asistencias

3 asistencias

Eficacia Gol+Asistencia

En 6 partidos, nada menos que 11 acciones decisivas

Participando directamente en casi 2 goles por partido, la estrella brasileña ya se ha convertido en el arma ofensiva principal del equipo.

¿Crees que Raphinha, que ha alcanzado este estado de forma a los 30 años, puede entrar en el top 3 de candidatos al Balón de Oro esta temporada? ¿Su brillo se debe a la táctica de Flick o a su trabajo personal?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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