El número de asteroides cercanos a la Tierra supera los 40 000

Los astrónomos han anunciado el descubrimiento de 40 000 cuerpos celestes que se encuentran cerca de la órbita terrestre y cruzan su trayectoria. Según la Agencia Espacial Europea (ESA), esta cifra marca un hito importante en la historia de la exploración espacial, ya que casi 10 000 de ellos han sido identificados solo en los últimos tres años. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los expertos señalan que el ritmo de descubrimiento de nuevos objetos espaciales se está acelerando drásticamente. Por ejemplo, a principios de siglo, el número de estos objetos era de solo 1 000, alcanzando los 15 000 en 2016 y los 30 000 en 2022. Aunque el primer asteroide de este tipo, Eros, fue descubierto en 1898, el verdadero salto científico comenzó en la década de 1990 con la puesta en marcha de telescopios de sondeo modernos.

Evaluación de riesgos y órbitas

Una vez descubierto un nuevo objeto, los científicos recopilan datos de observación y utilizan modelos informáticos para calcular su trayectoria con décadas o siglos de antelación. La precisión de la trayectoria puede aumentar o disminuir la probabilidad de colisión. Por ejemplo, a principios de 2025, la situación en torno al asteroide 2024 YR4 se desarrolló siguiendo este escenario.

Según la ESA, existen cerca de 2 000 asteroides cercanos con una probabilidad de colisión con la Tierra en los próximos 100 años distinta de cero. Sin embargo, la mayoría son demasiado pequeños para representar una amenaza real. Los grandes objetos de más de un kilómetro de diámetro, capaces de causar una destrucción global, son fáciles de detectar y los científicos están convencidos de que la mayoría ya han sido encontrados.

Tareas futuras y nuevas tecnologías

Actualmente, la atención se centra en los asteroides de tamaño medio, de entre 100 y 300 metros. Son capaces de causar daños graves en una región específica, pero hasta ahora solo se ha descubierto el 30 % de su número total. Se espera que la puesta en marcha de observatorios terrestres de nueva generación acelere este trabajo.

Cada nuevo objeto descubierto no solo enriquece los catálogos, sino que proporciona un tiempo valioso para la predicción y la elaboración de planes de prevención de riesgos potenciales. Según los expertos, los resultados actuales son solo la «punta del iceberg» de un problema inmenso, y la seguridad espacial se reforzará en el futuro mediante nuevas tecnologías.