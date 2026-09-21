El smartphone Oppo A7 Pro Max 5G llega al mercado global

Lanzado en el mercado chino durante el verano, el smartphone Oppo A7 Pro Max 5G ya está disponible a nivel internacional. Según ixbt.com, este avanzado dispositivo se comercializa en países como Austria, Malasia y Tailandia, atrayendo la atención de los compradores por sus características técnicas y su asequibilidad. Así lo informa Ixbt.com informa .

El precio del nuevo dispositivo móvil en el mercado internacional varía según la región. En Austria, la versión con 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento se valora en 600 euros. En Malasia, la variante de 8 GB y 256 GB cuesta 2300 ringgits (unos 565 dólares), mientras que en Tailandia la misma configuración se vende por unos 20 000 bahts (600 dólares). Los compradores pueden elegir entre las variantes de color azul y negro.

Autonomía impresionante y capacidades de carga

El enfoque principal de este smartphone es su batería, ya que el dispositivo está equipado con un acumulador masivo de 10 000 mAh. Esta cifra destaca notablemente entre los flagships y gadgets de gama media actuales. La batería admite carga rápida por cable de 80 W.

Otra ventaja práctica del dispositivo es que puede utilizarse como fuente de alimentación externa (power bank) para cargar otros gadgets. La potencia de salida para cargar otros dispositivos es de 27 W, lo que proporciona una comodidad adicional en el uso diario.

Pantalla y capacidades técnicas

Según ixbt.com, el nuevo smartphone cuenta con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, que ofrece una resolución de 2772 × 1272 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla garantiza la nitidez y fluidez de la imagen.

La plataforma de hardware del dispositivo se basa en el procesador Snapdragon 4 Gen 5 fabricado en un proceso de 4 nm. En cuanto al software, viene de fábrica con la moderna interfaz ColorOS 16 basada en Android 16.

Cámara y características de protección

En cuanto a capacidades fotográficas, el smartphone también posee características únicas. El módulo de cámara principal incluye sensores de 50 y 2 megapíxeles. La cámara frontal, destinada a selfies y videollamadas, también está equipada con un sensor de alta resolución de 50 megapíxeles.

El cuerpo del Oppo A7 Pro Max 5G está protegido por la norma IP69K, que cumple con los requisitos más estrictos de resistencia al agua y al polvo. Además, el dispositivo está equipado con un módulo NFC para realizar pagos sin contacto.