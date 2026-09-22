El portátil Thunderobot AI Master M7000 presentado con una memoria única

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El portátil Thunderobot AI Master M7000 presentado con una memoria única

La compañía Thunderobot ha presentado su nueva estación de trabajo móvil AI Master M7000. Según Ixbt.com, el dispositivo llama la atención no solo por sus potentes características técnicas, sino también por su inusual configuración de SSD de dos secciones diseñada para tareas de inteligencia artificial. Esto es lo que informa Ixbt.com .

El procesador Ryzen AI Max+ 395 ha sido elegido como base para este portátil. El límite de potencia establecido para este procesador es de 160 W, lo cual es significativamente superior al promedio de los modelos APU similares. El rendimiento del dispositivo indica que está destinado a usuarios exigentes y tareas profesionales.

Arquitectura de memoria y capacidades únicas

La principal peculiaridad del dispositivo reside en su subsistema de almacenamiento. Además de un espacio de almacenamiento estándar de 768 GB, el dispositivo incorpora una memoria caché especial aiDAPTIV de 85 GB. El software está configurado para utilizar este caché como un enlace intermedio entre la RAM y el SSD principal.

Un software especial puede almacenar el caché local de modelos de inteligencia artificial y otros datos importantes en este segundo bloque. El portátil está equipado con 64 GB de RAM y, gracias a esta inusual configuración de SSD, los usuarios pueden ejecutar localmente modelos de clase 120B como GPT-OSS-120B y otros modelos MoE.

Pantalla y características técnicas principales

La estación de trabajo portátil está equipada con una pantalla de 16 pulgadas que admite una resolución de 1600p y una alta tasa de refresco de 165 Hz. Esto garantiza una alta precisión y fluidez al trabajar con datos gráficos y multimedia.

Para asegurar la autonomía del dispositivo, se ha instalado una batería de 99 Wh. Además, para los usuarios modernos, están disponibles puertos USB4 y OCuLink, que permiten la conexión de periféricos externos y redes de transferencia de datos de alta velocidad. Todas estas capacidades están integradas en un chasis de 2,45 kg.

Por el momento, Thunderobot no ha proporcionado información oficial sobre el precio y la fecha de lanzamiento del portátil AI Master M7000. No obstante, la aparición de una solución de memoria híbrida de este tipo en el mercado de estaciones de trabajo móviles con IA está despertando un gran interés en el mundo tecnológico.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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