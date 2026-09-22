El Oppo A7 Pro Max llega al mercado internacional

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El Oppo A7 Pro Max llega al mercado internacional

El smartphone Oppo A7 Pro Max 5G, presentado anteriormente en el mercado chino, ya está disponible a nivel internacional. Según ixbt.com, el nuevo dispositivo ha salido a la venta en países como Austria, Malasia y Tailandia, destacando por su batería gigante y su cuerpo resistente. Así lo informa Ixbt.com.

Batería de récord y capacidades de carga

La característica más destacada de este smartphone es su enorme batería de silicio-carbono de 10 000 mAh. Esta capacidad es poco común en el mercado móvil actual, permitiendo a los usuarios utilizar el dispositivo durante varios días sin necesidad de cargarlo.

El dispositivo admite tecnología de carga rápida por cable de 80 W. Según el fabricante, en condiciones ideales, se necesitan unos 90 minutos para cargar completamente la batería. El modelo también cuenta con una función de carga inversa de 27 W para cargar otros dispositivos.

Pantalla, rendimiento y capacidades de cámara

El Oppo A7 Pro Max cuenta con una pantalla AMOLED de alta calidad de 6,78 pulgadas. La resolución de la pantalla es de 2772×1272 píxeles, ofreciendo una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de hasta 1800 nits.

El rendimiento del smartphone se basa en el procesador Snapdragon 4 Gen 5 de 4 nm. El dispositivo está equipado con memoria RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 3.1, lo que garantiza un funcionamiento estable en las tareas diarias.

En cuanto a las capacidades ópticas, la cámara principal consta de un sensor de 50 MP con estabilización óptica y un módulo monocromo adicional de 2 MP. La cámara frontal también ofrece imágenes con una resolución de 50 MP.

Diseño y precios internacionales

En cuanto al diseño, el dispositivo destaca por un bloque de cámaras que recuerda a los modelos Xiaomi Mix Fold 4 y un sistema de iluminación multicolor Breathing Light. Además, el smartphone cuenta con una alta protección contra el agua y el polvo según el estándar IP69K.

El dispositivo funciona con un lector de huellas óptico integrado en pantalla, módulo NFC y el sistema operativo ColorOS 16 basado en Android 16. Sus dimensiones son 163×78×8,6 mm y pesa 224 gramos.

Los precios en los mercados internacionales varían según la región. En Austria, la versión de 6/256 GB se vende por 599 euros. En Malasia, el modelo de 8/256 GB cuesta 2299 ringgits, y en Tailandia se ha fijado en 19 999 bahts.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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