Estados Unidos invita a la India a participar en el proyecto de base lunar

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Estados Unidos invita a la India a participar en el proyecto de base lunar

La NASA ha invitado oficialmente a la ISRO a unirse al programa para construir una base permanente en el satélite natural de la Tierra. Esta importante iniciativa se anunció durante la reunión del grupo de trabajo civil sobre el espacio entre Estados Unidos y la India en Bangalore, y se espera que lleve la asociación estratégica entre ambos países a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, las partes acordaron en esta reunión ampliar no solo la base lunar, sino también la ciencia, la astronáutica tripulada y el intercambio de datos científicos. Esta colaboración se basa en los acuerdos del programa Artemis y servirá como base para futuras exploraciones espaciales.

En la etapa actual, Nueva Delhi aún no ha hecho una declaración definitiva sobre su contribución o papel específico en la base lunar de la NASA. Para el gobierno indio, la esencia del asunto no es solo participar, sino también qué estatus y poderes se le otorgarán al país en la configuración de la futura infraestructura lunar.

Programas nacionales y cooperación internacional

Se señala que, además de unirse a proyectos internacionales, la India está desarrollando rápidamente su propia infraestructura espacial nacional. En particular, el país planea crear su propia estación espacial llamada «Bharatiya Antariksh Station» para 2035 y enviar un astronauta indio a la Luna para 2040.

Mientras fortalece sus capacidades nacionales, la India también está ampliando activamente sus asociaciones internacionales. En la Cumbre Espacial Internacional celebrada en París el 10 de septiembre, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a Francia y a otros países a asociarse en el próximo programa espacial del país.

El país tiene suficiente experiencia práctica en este sentido. En particular, el exitoso alunizaje del aparato «Chandrayaan-3» en el polo sur de la Luna en 2023 y la misión conjunta NISAR de la NASA y la ISRO demostraron en la práctica que los especialistas de ambos países pueden crear juntos dispositivos espaciales complejos.

Perspectivas futuras

Asimismo, en junio de 2025, se espera que el astronauta indio Shubhanshu Shukla viaje a la Estación Espacial Internacional (ISS) como parte de la misión Axiom-4, acumulando una importante experiencia práctica para el futuro programa nacional tripulado Gaganyaan. Esto aumentará aún más el potencial de personal del país.

Según los expertos, dado que la India tiene su propia base industrial y científica independiente, participar en el proyecto de infraestructura lunar de Estados Unidos no significa abandonar el programa nacional. Por el contrario, podría ser un paso adicional para que la India consolide su posición en iniciativas espaciales de clase mundial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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