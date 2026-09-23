Apple trabaja en un gadget para competir con Whoop

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Apple trabaja en un gadget para competir con Whoop

La corporación Apple ha comenzado a trabajar en un nuevo rastreador de fitness sin pantalla que podría competir con Whoop. Según Bloomberg, el fabricante del iPhone se encuentra actualmente en la etapa inicial de investigación tecnológica para decidir sobre el desarrollo completo y el lanzamiento al mercado de este producto. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según la información, ya se han probado varios prototipos como parte de este proyecto. Se espera que el nuevo dispositivo se presente en forma de una pulsera de tela fina con un módulo de cálculo equipado con sensores. Sin embargo, los expertos creen que este gadget no saldrá a la venta hasta 2028.

Nueva dirección y perspectivas

Cabe recordar que Apple ya rastrea con éxito la actividad física, la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño de los usuarios a través de sus famosos relojes inteligentes Apple Watch. No obstante, el factor de forma del nuevo proyecto destaca por su gran similitud con los productos de Whoop, conocidos por sus sencillas pulseras de fitness y valorados en más de 10 mil millones de dólares.

Esta noticia llega en un momento de cambios importantes para Apple. En agosto de este año, Tim Cook dejó su cargo como CEO para convertirse en presidente ejecutivo, y John Ternus asumió el mando como nuevo CEO. Además, a pesar de enfrentar desafíos como la escasez de chips de memoria y el aumento de costos, la corporación planea lanzar nuevos smartphones plegables, tablets y MacBook Pro.

Mercado tecnológico y competencia

Se señala que Apple trabaja simultáneamente en el desarrollo de su hardware para liderar en la era de la AI. En particular, la empresa mantiene procesos judiciales contra OpenAI, acusándola de robo de secretos comerciales.

Por ahora, el servicio de prensa de Apple se abstiene de dar más información sobre este nuevo rastreador de fitness. Sin embargo, este paso en el mundo de la tecnología demuestra que la empresa busca expandir aún más su influencia en el mercado de dispositivos vestibles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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