Messi viste la camiseta de Argentina por última vez: elige una equipación especial para su partido de despedida

Foto: Lionel Messi (Instagram)

Lionel Messi ha presentado su camiseta especial antes de su último encuentro con la selección nacional de Argentina. La estrella de 39 años, que saltará al campo en Buenos Aires el 6 de octubre contra Benín, dejó un mensaje en sus redes sociales: «Último partido... La camiseta de toda una vida».

La gran era de Lionel Messi en la selección argentina llega a su fin.

Uno de los jugadores más famosos de la historia del fútbol mundial mostró la camiseta que vestirá en su último partido internacional. Presentó la prenda especial en redes sociales con un comentario breve pero significativo.

«Último partido... La camiseta de toda una vida», escribió Messi.

Esta camiseta será una de las últimas páginas del viaje de más de 20 años de la estrella argentina con el equipo nacional.

¿Cuándo y contra quién será el último partido de Messi?

La selección argentina disputará un partido amistoso contra Benín el 6 de octubre en el estadio «Monumental» de Buenos Aires.

La Asociación del Fútbol Argentino también informó que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso han sido convocados específicamente para participar en este último amistoso del 6 de octubre.

La FIFA también ha registrado este encuentro como el último partido de Messi con la selección argentina.

De esta manera, los aficionados al fútbol serán testigos del cierre simbólico de una de las épocas más grandes en la historia de la «Albiceleste».

¿Por qué Messi eligió una camiseta especial?

La equipación elegida por Messi para su último partido difiere de la camiseta habitual de Argentina.

Tiene un fondo celeste con una franja vertical blanca en el centro. El apellido del jugador y su famoso número 10 están en color dorado . En la parte posterior, un diseño especial hace referencia al Sol de Mayo, símbolo nacional argentino.

En el video, Messi se quita la camiseta de Argentina que usó en la Copa del Mundo 2026 y la reemplaza por la especial para el partido de despedida.

Por ello, la camiseta se presenta más como un símbolo del final de su carrera internacional que como una simple prenda deportiva.

Este será el partido número 208 de Messi con Argentina

Messi ostenta el récord de más partidos disputados con la selección argentina.

Se espera que el duelo contra Benín del 6 de octubre sea su partido número 208 con la selección. Sigue siendo el máximo goleador histórico de Argentina con 125 goles, un récord nacional.

Estas cifras demuestran una vez más el lugar de Messi en el equipo nacional.

Ha sido la estrella principal y capitán del equipo durante un periodo que abarca varias generaciones del fútbol argentino.

¿Qué títulos ha ganado Messi con Argentina?

La carrera internacional de Messi no se mide solo con estadísticas.

Ganó la Copa Américaen dos ocasiones con Argentina. Además, en 2022, conquistó el título máximo en la Copa del Mundo celebrada en Qatar.

Entre los trofeos más importantes de Messi con la selección se encuentran la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el campeonato mundial.

Desde este punto de vista, el partido del 6 de octubre no se percibe como un encuentro más, sino como la noche oficial de despedida de una larga era vinculada a la selección.

Dos partidos más antes de la despedida

Argentina jugará otros dos amistosos antes del 6 de octubre.

El equipo se enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba. El 3 de octubre jugará contra Burkina Faso en el estadio «Monumental» de Buenos Aires.

El 6 de octubre se llevará a cabo el encuentro contra Benín en el mismo estadio.

Según la Asociación del Fútbol Argentino, Messi participará precisamente en este tercer partido contra Benín.

Una camiseta, el recuerdo de toda una época

Las palabras de Messi, «Último partido... La camiseta de toda una vida», confirmaron una vez más que su carrera con la selección argentina llega a su fin.

Se espera que el 6 de octubre, en el estadio «Monumental», Messi vista la camiseta de Argentina por última vez.

Tras este encuentro, Messi continuará su carrera a nivel de clubes. Pero una etapa importante de la historia de la selección argentina llegará a su fin.

Lo más importante es que, para su último partido, Messi no eligió una camiseta común, sino una especial que simboliza toda su trayectoria. El 6 de octubre, la leyenda saltará al campo con el dorsal 10 para escribir la próxima, y probablemente última, página de la historia de la selección.