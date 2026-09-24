Xiaomi presenta su nueva serie de televisores de gran formato con tecnología RGB-Mini LED

Xiaomi ha dado un paso importante en el mercado de tecnologías de pantalla al presentar su serie de televisores S Pro RGB 2027, los primeros en contar con un sistema de retroiluminación RGB-Mini LED. Según ixbt.com, esta gama está atrayendo la atención por sus capacidades avanzadas y su política de precios, especialmente el modelo gigante de 98 pulgadas, cuyo precio en China es de 1715 dólares tras aplicar los subsidios gubernamentales, lo que ha generado un gran interés en la industria. Así lo informa Ixbt.com.

La nueva línea consta de cuatro modelos principales, ofreciendo a los compradores diagonales de pantalla de 65, 75, 85 y 98 pulgadas. Teniendo en cuenta los subsidios estatales vigentes en el mercado chino, los precios de estas pantallas comienzan en 760, 890, 1115 y 1715 dólares respectivamente. Esta es una de las ofertas más competitivas del mercado para paneles de alta tecnología de gran tamaño.

Tecnología RGB-Mini LED y calidad de imagen

La principal diferencia entre los modelos S Pro RGB 2027 y los dispositivos Mini LED tradicionales radica en la estructura del sistema de iluminación. En lugar de los diodos emisores de luz de puntos cuánticos azules convencionales, Xiaomi ha utilizado LED rojos, verdes y azules controlados individualmente. Este enfoque permitió eliminar la etapa adicional de conversión de luz y aumentar significativamente la precisión en la reproducción del color.

Trabajando en armonía con la tecnología Master Picture Engine 3.0, los televisores cubren el 100 % del espacio de color BT.2020. El brillo máximo de las pantallas alcanza los 5000 nit. El número de zonas de atenuación local varía según la diagonal: 2160 zonas en la versión de 65 pulgadas, 2880 en la de 75, 3744 en la de 85 y hasta 4860 zonas en el modelo insignia de 98 pulgadas, lo que reduce el desenfoque alrededor de los objetos brillantes.

Rendimiento y características adicionales

El dispositivo admite resolución 4K y su frecuencia de actualización es de 180 Hz. En un modo de juego especial, es posible aumentar la frecuencia hasta 360 Hz reduciendo la resolución. Además, el televisor cuenta con un radar de ondas milimétricas que detecta el ángulo de visión del espectador para corregir automáticamente las distorsiones de color en tiempo real.

Los televisores están equipados con un procesador de cuatro núcleos Cortex-A73, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Como software, se utiliza el sistema HyperOS 4, que está totalmente integrado en el ecosistema de hogar inteligente de Xiaomi. El cuerpo de metal tiene un grosor de 49,7 mm y queda a solo 5 mm de la pared al instalarse, mientras que el sistema de sonido corre a cargo del formato Harman 2.1.2.