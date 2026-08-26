¿Cómo respondió el seleccionador de los Países Bajos al hecho de que Xavi fuera el tercer candidato?

Uno de los nombramientos más inesperados y sonados del fútbol europeo se ha hecho oficial. El 25 de agosto, la exestrella y entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, fue presentado al público como el nuevo seleccionador de la selección nacional de los Países Bajos.

El técnico español de 46 años firmó un contrato de larga duración con la Real Federación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) hasta el verano de 2030.

Lista corta de entrenadores: Guardiola, Slot y Xavi

En la rueda de prensa oficial, el director técnico de la KNVB, Nigel de Jong, reveló los secretos detrás de las negociaciones. Según él, la federación consideró inicialmente a dos especialistas: el entrenador delManchester City, Pep Guardiola, y el técnico del Liverpool, Arne Slot: «Después, centramos toda nuestra atención en Xavi. Las negociaciones fueron intensas durante las últimas cuatro semanas. Nos reunimos varias veces en la casa de Xavi en Barcelona, y él también visitó los Países Bajos. Xavi se considera un hijo del fútbol neerlandés y comparte plenamente nuestra filosofía. Aspira a un fútbol atractivo, presión alta, dominio y posesión constante del balón. Fue la elección correcta para nosotros»

, dijo de Jong.

«Aunque sea el tercero, estoy en el podio»: humor y confesión de Xavi

Ante la incisiva pregunta de los periodistas: «¿Qué se siente al ser la tercera opción después de Guardiola y Slot?» el entrenador español respondió con buen humor y una broma, provocando los aplausos de los presentes:

El honor del fútbol neerlandés: «Para mí es un gran honor, después de todo, son los grandes Países Bajos. De niño, viendo sus partidos, me enamoré del buen fútbol. Quiero que mi equipo juegue igual. Ese es mi objetivo principal. No importa si fui la tercera o la décima opción»;

Broma sobre el podio: «Estar detrás de Guardiola y Slot no es un mal resultado, ¿verdad? ¡Al menos estamos en el podio!», respondió Xavi entre risas.

Con el objetivo de combinar la escuela de Johan Cruyff y el estilo del FC Barcelona con las tradiciones del fútbol neerlandés, se espera que Xavi lleve a la «Oranje» hacia nuevos éxitos en la Copa Mundial de 2026 y competiciones posteriores.