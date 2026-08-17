"Manchester City" El delantero Erling Haaland ha convertido un simple hábito en un fenómeno inesperado en Noruega. Gracias a su amor por las zanahorias, la demanda de esta hortaliza ha aumentado notablemente en el país.

Haaland come zanahorias casi todos los días

Al parecer, la estrella del fútbol noruego come zanahorias casi todos los días antes de sus entrenamientos.

Los niños que conocieron este hábito de Haaland también se interesaron por comer más zanahorias.

Las zanahorias reciben un nuevo nombre

La influencia de Haaland se ha vuelto tan fuerte que los adolescentes noruegos han bautizado en broma a las zanahorias como «caramelos Haaland».

Las tiendas también están registrando un aumento de la demanda de zanahorias.

La influencia del futbolista vuelve a quedar demostrada

Normalmente, las estrellas del deporte influyen en sus fans con su ropa, peinado o entrenamientos. Esta vez, Haaland popularizó las zanahorias.

Quién sabe, quizá el amor de los niños noruegos por las zanahorias se fortalezca aún más gracias a Haaland.