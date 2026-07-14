Erling Haaland sobre el Mundial con Noruega: «Fue el viaje más increíble de mi vida»

La estrella del Manchester City y de la selección de Noruega, Erling Haaland, compartió sus emociones tras su participación en la Copa del Mundo recién finalizada. Aunque Noruega fue eliminada en cuartos de final por Inglaterra, el delantero destacó que este torneo cambió por completo su vida y su visión del mundo. Así lo informa Goal.com informa .

Para la selección de Noruega, este torneo fue un verdadero cuento de hadas. Durante las seis semanas en los campos de Estados Unidos, los escandinavos se ganaron el cariño de los aficionados no solo por sus resultados, sino también por su juego. En una entrevista con el diario VG, Erling Haaland calificó este periodo como «los 40 días más locos de su vida» y afirmó que no tiene palabras para describirlo.

Victoria histórica y ascenso nacional

Durante el torneo, Noruega sorprendió a la comunidad futbolística mundial al vencer a Brasil. Sin embargo, para Erling Haaland hay cosas más importantes que los resultados en la cancha. En su opinión, el equipo logró poner a Noruega de nuevo en el mapa del fútbol mundial y unir a todo el país. Según los informes, más de 20 000 aficionados siguieron el partido de cuartos de final frente al Palacio Real de Oslo.

«Fue simplemente increíble. Vencer a Brasil es una cosa, pero el hecho de que hayamos podido dar a conocer a Noruega en todo el mundo me emociona aún más. Creo que este torneo cambió tanto a Noruega como a mí. Hemos vivido tantas emociones en las últimas seis semanas que es difícil procesarlo todo», dijo el delantero.

Derrota dolorosa, pero gran orgullo

El partido de cuartos de final contra Inglaterra terminó de forma dramática para Noruega. Erling Haaland se refirió a algunas decisiones arbitrales durante el encuentro. En particular, recordó las discusiones sobre una falta cuando el marcador estaba 1-1 y un disparo al travesaño. Según Goal.com, el jugador destacó que esos pequeños detalles decidieron el destino del partido.

«Al final, simplemente estoy orgulloso. Me sentí orgulloso de mi equipo durante todo el camino. Espero que este resultado haya unido a la gente. Debemos aprender de esto y ser aún más fuertes. Por ahora, estoy cansado, es hora de descansar un poco y tomar unas vacaciones», añadió el delantero del Manchester City.

A través de este torneo, Erling Haaland demostró que es un líder no solo a nivel de clubes, sino también en la selección. Se espera que sus actuaciones en Estados Unidos marquen el inicio de una nueva era para el fútbol noruego. Ahora, tras un breve descanso, el delantero regresará con su club para preparar los partidos de la Premier League.