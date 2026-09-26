Timur Turlov se convierte en presidente de la FIDE: el líder más joven de la historia

Un evento histórico para el ajedrez mundial tuvo lugar en Samarcanda. En el marco del Congreso de la FIDE, se llevó a cabo la elección del presidente de la organización, y el empresario y activista de ajedrez kazajo Timur Turlov fue elegido nuevo presidente de la FIDE.

Turlov, de 38 años, obtuvo 110 votos en la segunda vuelta, superando al representante alemán Vadim Rosenstein. De esta manera, se convirtió en el presidente más joven en la historia de la FIDE al asumir la dirección de la organización.

En la elección participaron representantes de 196 federaciones nacionales miembros de la FIDE. En la primera vuelta, Turlov obtuvo 96 votos, Rosenstein 76 y Jan-Hendrik Buettner 20. En la segunda vuelta, Turlov ganó con un marcador de 110:85.

Cambio de liderazgo en la FIDE en Samarcanda

Timur Turlov reemplazó a Arkady Dvorkovich, quien dirigía la organización desde 2018.

Dvorkovich ocupó el cargo de presidente de la FIDE durante dos mandatos. Tras la elección, Turlov destacó su gratitud hacia él y señaló la necesidad de seguir desarrollando el ajedrez y fortaleciendo las organizaciones.

La elección en Samarcanda se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la FIDE el 26 de septiembre, coincidiendo con la 46.ª Olimpiada de Ajedrez.

¿Quién es Timur Turlov?

Timur Turlov nació el 13 de noviembre de 1987. Es el fundador y director ejecutivo de Freedom Holding Corp. La compañía opera como un grupo internacional de servicios financieros registrado en la bolsa NASDAQ.

Turlov ha practicado ajedrez desde la infancia y más tarde se convirtió en uno de los principales patrocinadores que apoyan este deporte.

Desde enero de 2023, ocupaba el cargo de presidente de la Federación de Ajedrez de Kazajistán. Según la FIDE, bajo su liderazgo, Freedom Holding Corp. en Kazajistán ha destinado aproximadamente 30 millones de dólares al desarrollo del ajedrez y ha apoyado más de 20 grandes torneos internacionales de la FIDE.

El nuevo presidente de la FIDE tiene grandes tareas por delante

Como presidente de la FIDE, Turlov liderará una amplia gama de asuntos relacionados con el desarrollo del ajedrez a nivel internacional.

En su programa electoral, se centró en el desarrollo de la infraestructura digital del ajedrez, el apoyo a las federaciones pequeñas, el uso del ajedrez en la educación y el fortalecimiento de las tecnologías contra el fraude.

Otra figura importante en la gestión de Turlov en la FIDE será el cinco veces campeón mundial de ajedrez, Viswanathan Anand. Anand había sido propuesto como su candidato a vicepresidente.

Una nueva era para el ajedrez mundial desde Samarcanda

La elección de Timur Turlov fue un evento importante no solo para Kazajistán, sino también para Asia Central .

Tras la experiencia adquirida como jefe de la federación de ajedrez en Kazajistán, ahora trabajará al frente de la FIDE, la organización que rige el ajedrez mundial.

El aspecto más llamativo es su edad. A sus 38 años, Timur Turlov se convirtió en el líder más joven elegido para la presidencia en la historia de la FIDE.

De este modo, la elección celebrada el 26 de septiembre de 2026 en Samarcanda abrió una nueva página en la historia del ajedrez mundial.