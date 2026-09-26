Seria advertencia de Bill Gates: la IA podría representar una amenaza para miles de millones de personas

·5·Tecnología
Seria advertencia de Bill Gates: la IA podría representar una amenaza para miles de millones de personas

Uno de los fundadores de Microsoft, Bill Gates, ha expresado su preocupación por los riesgos asociados al rápido desarrollo de la IA. Ha señalado que los gobiernos no están lo suficientemente preparados para los cambios que trae consigo esta tecnología.

Según Gates, la expansión de las capacidades de la IA podría generar graves peligros si es utilizada indebidamente por personas con malas intenciones. Al mismo tiempo, ha destacado el potencial de la IA para ofrecer grandes beneficios en medicina, educación y agricultura.

Gates ha afirmado que los gobiernos no están preparados para gestionar los riesgos relacionados con la IA.

Gates ha propuesto la necesidad de coordinar el desarrollo de la IA a nivel internacional y fortalecer la cooperación entre los Estados. Ha destacado especialmente la importancia del control gubernamental en áreas como la ciberseguridad y el impacto en la sociedad. Por ahora, no existe una conclusión científica que afirme que miles de millones de personas morirán inevitablemente a causa de la IA. Estos escenarios forman parte de los debates sobre los riesgos a largo plazo de la IA; los expertos no tienen un consenso sobre su probabilidad o cronología.

Bill GatesMicrosoftInteligencia ArtificialCiberseguridadTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Científicos proponen buscar rastros de civilizaciones extraterrestres en la LunaCientíficos proponen buscar rastros de civilizaciones extraterrestres en la Luna16 septiembre 01:29Mark Zuckerberg afirma que miles de millones de personas tendrán un agente AI personal en los próximos cinco añosMark Zuckerberg afirma que miles de millones de personas tendrán un agente AI personal en los próximos cinco años30 julio 04:26Crean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilanciaCrean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilancia9 agosto 19:23iPhone bajo ataque: tres ministros turcos fueron blanco de software espíaiPhone bajo ataque: tres ministros turcos fueron blanco de software espía11 septiembre 15:20Miles de millones de dispositivos Android en el mundo sin actualizaciones de seguridadMiles de millones de dispositivos Android en el mundo sin actualizaciones de seguridad16 septiembre 23:50Un tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados UnidosUn tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos5 agosto 19:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra