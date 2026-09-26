Seria advertencia de Bill Gates: la IA podría representar una amenaza para miles de millones de personas

Uno de los fundadores de Microsoft, Bill Gates, ha expresado su preocupación por los riesgos asociados al rápido desarrollo de la IA. Ha señalado que los gobiernos no están lo suficientemente preparados para los cambios que trae consigo esta tecnología.

Según Gates, la expansión de las capacidades de la IA podría generar graves peligros si es utilizada indebidamente por personas con malas intenciones. Al mismo tiempo, ha destacado el potencial de la IA para ofrecer grandes beneficios en medicina, educación y agricultura.

Gates ha afirmado que los gobiernos no están preparados para gestionar los riesgos relacionados con la IA.

Gates ha propuesto la necesidad de coordinar el desarrollo de la IA a nivel internacional y fortalecer la cooperación entre los Estados. Ha destacado especialmente la importancia del control gubernamental en áreas como la ciberseguridad y el impacto en la sociedad. Por ahora, no existe una conclusión científica que afirme que miles de millones de personas morirán inevitablemente a causa de la IA. Estos escenarios forman parte de los debates sobre los riesgos a largo plazo de la IA; los expertos no tienen un consenso sobre su probabilidad o cronología.