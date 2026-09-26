¿Por qué los hombres en China se suben la camiseta hasta el abdomen durante el calor extremo?

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¿Por qué los hombres en China se suben la camiseta hasta el abdomen durante el calor extremo?

Con la intensificación del calor estival en algunas ciudades de China, es posible encontrarse con una escena inusual en las calles. Los hombres se suben las camisetas hasta la altura del pecho, dejando el abdomen al descubierto. Entre los extranjeros, este fenómeno se conoce como el «bikini de Pekín».

Esta costumbre se practica principalmente para refrescar el cuerpo durante el clima cálido. Especialmente en los días calurosos de verano, es común ver esta apariencia en calles, parques y alrededores de restaurantes.

El nombre «bikini de Pekín» surgió porque la parte del abdomen expuesta se asemeja a la parte superior de un bikini.

Aunque algunos lo consideran un método sencillo y cómodo contra el calor, esta apariencia en lugares públicos genera diversas reacciones. Algunas ciudades chinas tienen normativas locales sobre la vestimenta y el comportamiento en espacios públicos. Por ello, llevar la camiseta subida hasta el abdomen puede considerarse en ciertos casos como una falta al orden público y ser motivo de multa.

Así, el «bikini de Pekín», visto por un lado como una forma informal de combatir el calor, genera por otro lado debates sobre las normas de conducta en lugares públicos.

Bikini de PekínChinaOla de calorNormas públicasCultura china
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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