Una increíble revolución financiera ha tenido lugar en la historia del ajedrez uzbeko: con una nueva decisión histórica adoptada por el jefe de Estado (n.º PQ–346, 21.09.2026), se ha multiplicado el monto de los premios únicos otorgados a los grandes maestros nacionales y jóvenes talentos por sus victorias en torneos internacionales prestigiosos. Ahora, el sistema basado en el monto de cálculo base (BHM) en moneda nacional ha sido sustituido por pagos fijos en dólares estadounidenses.

Según el documento, para los medallistas de oro en las Olimpiadas de Ajedrez y en la Paralimpiadaen la categoría de adultos, se pagará una suma de 200 000 dólares estadounidenses , casi tres veces más que el límite anterior de 880 millones de soms (2 000 veces el BHM). Los medallistas de plata recibirán 100 000 dólares, y los de bronce 50 000 dólares . Asimismo, los héroes de las Olimpiadas juveniles serán incentivados con premios de entre 5 000 y 20 000 dólares. Además, los premios para quienes suban al podio en los campeonatos mundiales y asiáticos clasificados por la FIDE han sido multiplicados, y se ha establecido firmemente que un jugador que obtenga el título de «Gran Maestro Internacional» recibirá 5 000 dólares estadounidenses de una sola vez.

¿Qué impulso psicológico dará esta decisión, tomada en estos días en que se celebra la 46.ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda, a nuestros atletas, y cómo este nuevo sistema de Uzbekistán fortalecerá su liderazgo en el ajedrez mundial y qué nuevo aire traerá al sistema deportivo nacional?

«200 000 dólares por el oro, cálculo en divisas y bono de gran maestro»: 5 puntos clave de la decisión

Los cambios más importantes introducidos por la decisión presidencial n.º PQ–346:

Suma récord para los campeones olímpicos: El premio por el oro olímpico en adultos se fijó en 200 000 dólares estadounidenses (antes eran 880 millones de soms);

Cambio del BHM al dólar estadounidense: Ahora, todos los premios de torneos internacionales de ajedrez se pagan en equivalente a dólares estadounidenses, protegidos contra la inflación;

Igualdad para jóvenes y paralímpicos: Los ganadores de oro en las Olimpiadas juveniles recibirán 20 000 dólares, plata 10 000 y bronce 5 000;

Crecimiento multiplicado en campeonatos mundiales y asiáticos: Los ganadores de campeonatos mundiales de la FIDE recibirán hasta 15 000 dólares, y hasta 10 000 dólares en campeonatos asiáticos;

Bono especial de 5 000 dólares para grandes maestros: Cada ajedrecista que obtenga el prestigioso título de «Gran Maestro Internacional» será premiado por el Estado con un pago único de 5 000 dólares (en lugar de los 44 millones de soms anteriores).

Nuevo sistema de premios para los ajedrecistas uzbekos: Comparación de tarifas antiguas y nuevas

Tabla de pagos establecidos por logros en arenas internacionales según la decisión:

Categoría de competición y logro Premio vigente anteriormente Nuevo monto fijado por la decisión PQ–346 Olimpiada/Paralimpiada (Adultos) — Oro 2 000 veces el BHM (~880 millones de soms) 200 000 dólares estadounidenses Olimpiada/Paralimpiada (Adultos) — Plata 1 000 veces el BHM (~440 millones de soms) 100 000 dólares estadounidenses Olimpiada/Paralimpiada (Adultos) — Bronce 500 veces el BHM (~220 millones de soms) 50 000 dólares estadounidenses Olimpiada/Paralimpiada (Jóvenes) — Oro Tarifa recién introducida 20 000 dólares estadounidenses Olimpiada/Paralimpiada (Jóvenes) — Plata Tarifa recién introducida 10 000 dólares estadounidenses Olimpiada/Paralimpiada (Jóvenes) — Bronce Tarifa recién introducida 5 000 dólares estadounidenses Competiciones mundiales FIDE — Oro 300 veces el BHM (~132 millones de soms) 15 000 dólares estadounidenses Competiciones mundiales FIDE — Plata 150 veces el BHM (~66 millones de soms) 7 500 dólares estadounidenses Competiciones mundiales FIDE — Bronce 75 veces el BHM (~33 millones de soms) 3 750 dólares estadounidenses Competiciones asiáticas FIDE — Oro 70 veces el BHM (~30,8 millones de soms) 10 000 dólares estadounidenses Competiciones asiáticas FIDE — Plata 35 veces el BHM (~15,4 millones de soms) 5 000 dólares estadounidenses Competiciones asiáticas FIDE — Bronce 17,5 veces el BHM (~7,7 millones de soms) 2 500 dólares estadounidenses Título de «Gran Maestro Internacional» 100 veces el BHM (~44 millones de soms) 5 000 dólares estadounidenses

Economía deportiva y experiencia estratégica: ¿Por qué esta decisión es un punto de inflexión histórico para el ajedrez uzbeko?

Conclusiones de expertos deportivos internacionales y analistas financieros:

Motivación sin precedentes durante la Olimpiada en Samarcanda: La publicación de este decreto mientras se celebra la 7.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda y nuestro equipo nacional lidera, se ha convertido en el apoyo psicológico más fuerte y la garantía financiera para nuestros grandes maestros;

Del sistema indexado a la garantía en moneda extranjera: Anteriormente, las sumas en soms vinculadas al BHM podían devaluarse con el tiempo; la fijación estricta de los premios en dólares estadounidenses protege el trabajo de los atletas a nivel de estándares mundiales;

Interés por la juventud y el título de gran maestro: Obtener el título de Gran Maestro Internacional requiere años de trabajo duro y gastos; el pago de un bono especial de 5 000 dólares por este título y el incentivo a las competiciones juveniles aumentarán drásticamente el entusiasmo de padres y jóvenes talentos por el ajedrez;

Elevación del deporte intelectual al nivel olímpico: 200 000 dólares por una medalla de oro se sitúa junto a los premios más altos otorgados a los campeones de los Juegos Olímpicos de verano e invierno; esto demuestra que el Estado reconoce al ajedrez como una prioridad estratégica nacional.

La decisión presidencial convierte a Uzbekistán no solo en un ganador de las Olimpiadas de Ajedrez, sino también en un centro mundial que valora a sus atletas intelectuales al más alto nivel.

¿Cree usted que el premio de 200 000 dólares por el oro olímpico y el nuevo sistema pueden dar a nuestros muchachos una fuerza mental adicional para lograr el campeonato en Samarcanda? ¿Apoya usted esta gran atención hacia los atletas intelectuales? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta esta gran noticia histórica del deporte uzbeko con todos sus amigos!