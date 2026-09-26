La terrible predicción de Bill Gates: La catástrofe global causada por la IA

·12·Tecnología
La terrible predicción de Bill Gates: La catástrofe global causada por la IA

Uno de los pioneros del mundo tecnológico, cofundador de Microsoft y uno de los filántropos más influyentes del mundo, Bill Gates, ha hecho una declaración impactante sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). El multimillonario advierte que el desarrollo incontrolado y extremadamente rápido de la IA podría, en el futuro, provocar en la Tierra una cadena de tragedias globales sin precedentes que podría costar la vida a cerca de mil millones de personas.

Gates subraya que si esta tecnología escapa al control humano o cae en manos equivocadas, podría provocar graves catástrofes biológicas, cibernéticas y económicas. Por ello, el fundador de Microsoft ha pedido al gobierno de los Estados Unidos que actúe de inmediato y adopte sin demora un marco legislativo estricto para regular el desarrollo y uso de la IA, garantizando así la seguridad.

« Riesgo de mil millones de víctimas, leyes estrictas y el grito de alarma de Gates »: 5 puntos clave de la declaración

Los hechos más importantes de la alarmante advertencia de Bill Gates:

  • La vida de mil millones de personas en juego: Gates afirmó que el desarrollo de la IA podría provocar catástrofes que resultarían en la muerte de tal cantidad de personas;

  • Amenaza de pérdida de control: La obtención de autonomía total por parte de los sistemas de IA o su uso como arma amenaza la estabilidad global;

  • Llamado firme al gobierno de los Estados Unidos: El multimillonario instó a la Casa Blanca y al Congreso a adoptar leyes especiales para controlar a los gigantes tecnológicos;

  • Ruptura del antiguo equilibrio: La inteligencia artificial tiene el poder de desestabilizar no solo el mercado laboral, sino también la seguridad biológica y física de la humanidad;

  • No hay futuro sin control estatal: Gates afirmó que dejar el desarrollo de la IA a una ética corporativa voluntaria sería un grave error.

Perspectivas de la inteligencia artificial: Comparación entre desarrollo absoluto y amenazas potenciales

Clasificación de los beneficios actuales de la tecnología y los riesgos señalados por Gates:

Criterios y parámetros

Promesas positivas del desarrollo de la IA

Riesgos globales señalados por Bill Gates

Impacto en la vida humana

Aceleración de la medicina, la educación y la industria

Catástrofes que amenazan la vida de mil millones de personas

Mecanismo de control

Por ahora, principalmente el código interno de las empresas IT

Exigencia de leyes obligatorias adoptadas por el Estado

Fuente del riesgo

Errores técnicos y fallos del sistema

Ciberarmas, amenazas biológicas y decisiones autónomas

Exigencia política y jurídica

Normas y recomendaciones voluntarias

Imponer restricciones estrictas mediante la legislación estadounidense

Horizonte temporal

Comodidad ilimitada en los próximos años

Consecuencias irreparables si se pierde el control pronto

Experticia en seguridad tecnológica y global: ¿Cómo puede la IA matar a mil millones de personas?

Conclusiones de expertos IT, futurólogos y analistas de seguridad:

  • « Riesgo de bioseguridad y virus sintéticos »: Los programas de inteligencia artificial, al tiempo que crean nuevos medicamentos, también tienen la capacidad de diseñar armas bioquímicas mortales e incurables; que este conocimiento caiga en manos equivocadas podría provocar pandemias globales;

  • Gestión de sistemas nucleares y cibernéticos: Si los sistemas de defensa y energía de los Estados, las plantas de tratamiento de agua y las redes eléctricas se confían al control de la IA, un solo error crítico o fallo algorítmico podría llevar a continentes enteros a la catástrofe;

  • Fallo legislativo: Las tecnologías evolucionan segundo a segundo, pero los órganos legislativos no logran regularlas jurídicamente; Gates está seriamente preocupado de que este vacío legal conduzca a una gran tragedia.

En su opinión, ¿la declaración de Bill Gates sobre la posibilidad de que mil millones de personas mueran a causa de la IA es un riesgo real o una exageración de la situación? ¿Podrá la humanidad mantener un control total sobre la IA? ¡Deje sus opiniones y reflexiones en los comentarios y comparta esta importante advertencia para que todos nuestros contemporáneos estén alerta!

Bill GatesMicrosoftRiesgos de la IALegislación IATecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Seria advertencia de Bill Gates: la IA podría representar una amenaza para miles de millones de personasSeria advertencia de Bill Gates: la IA podría representar una amenaza para miles de millones de personasHoy 14:57Un exinvestigador de un laboratorio de IA advierte sobre una catástrofeUn exinvestigador de un laboratorio de IA advierte sobre una catástrofe14 septiembre 14:00EA Sports FC y la predicción de Grok: se conoce el nombre del campeón mundial de 2026EA Sports FC y la predicción de Grok: se conoce el nombre del campeón mundial de 202621 julio 18:59Crean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilanciaCrean un patrón especial para engañar a las cámaras de vigilancia9 agosto 19:23FlightAware demanda a Kalshi por sus predicciones de vuelos en Estados UnidosFlightAware demanda a Kalshi por sus predicciones de vuelos en Estados Unidos11 agosto 20:28Convective Capital destina 85 millones de dólares a la lucha contra desastres naturalesConvective Capital destina 85 millones de dólares a la lucha contra desastres naturales21 mayo 22:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra