El club Manchester City anunció oficialmente que continuará su colaboración a largo plazo con su talentoso extremo Jeremy Doku. Según Goal.com, el futbolista belga, nacido en 2002, renovó su contrato con el club inglés y firmó un nuevo acuerdo de cinco años, vigente hasta 2031. Esta decisión demuestra claramente la gran confianza que la directiva y el cuerpo técnico depositan en el joven jugador dentro de los planes futuros del club. Al respecto, Goal.com informa que.

Jeremy Doku llegó al Manchester City en septiembre de 2023 procedente del Rennes francés. En poco tiempo, se convirtió en una pieza importante del equipo gracias a su gran velocidad, su habilidad en los duelos uno contra uno y su capacidad para superar a las defensas rivales por las bandas. Los ojeadores y analistas del Manchester City consideraron estratégicamente importantes estas cualidades y decidieron invertir en él durante muchos años.

Nuevo contrato y planes de futuro

El nuevo acuerdo firmado significa que el Manchester City seguirá dando prioridad a los cambios importantes y a la apuesta por los jóvenes durante las próximas temporadas. Gracias a sus actuaciones con el club, Doku no solo se ganó un lugar en el once titular, sino que también logró un palmarés muy destacado para su edad. Sus logros durante su etapa en el club inglés son dignos de elogio.

Según Goal.com, Doku ha disputado un total de 126 partidos con la camiseta del Manchester City y ha marcado 21 goles. Durante ese periodo, conquistó trofeos prestigiosos como la Premier League, la FA Cup, la League Cup y la Supercopa de Inglaterra. Estos resultados tan importantes vuelven a confirmar la relevancia del futbolista en el club.

Filosofía de juego y cohesión

El propio jugador tampoco oculta su satisfacción con el ambiente del club. Al hablar sobre el estilo de juego del equipo, Doku destacó especialmente que el enfoque del cuerpo técnico resulta muy interesante para los futbolistas. Estas palabras reflejan la excelente sintonía entre el jugador y el club, así como su disposición a avanzar juntos hacia grandes objetivos.

El contrato vigente hasta 2031 también fue una noticia muy celebrada por los aficionados del Manchester City. Jeremy Doku, que luce la camiseta azul del equipo, está decidido a mejorar sus estadísticas personales y a contribuir a la llegada de nuevos trofeos al museo del club.