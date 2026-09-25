Ravshan Khaydarov habla claro tras la victoria por 3-0 ante Arabia Saudita

En los cuartos de final de los Juegos Asiáticos, Arabia Saudita el entrenador de la selección sub-23 de Uzbekistán, que derrotó al equipo saudí por 3-0, Ravshan Khaydarov hizo declaraciones importantes y contundentes en la rueda de prensa posterior al partido.

Al expresar su gratitud hacia sus jugadores, el experimentado técnico destacó que el control del partido estuvo totalmente en manos de nuestros representantes y que los chicos no perdieron la concentración hasta el final: « Doy las gracias a los chicos. Tuvieron paciencia y mantuvieron la atención hasta el final del partido. Precisamente este equipo no lograba superar la barrera de los cuartos de final en muchos torneos importantes. Por eso, esta gran victoria de hoy tiene una importancia psicológica inmensa. Hemos llegado a semifinales, pero no tenemos intención de detenernos aquí. Ganamos el bronce en los anteriores Juegos Asiáticos, así que nuestro objetivo esta vez es, sin duda, mejorar ese resultado »..

El entrenador, que también destacó que esta generación se prepara sistemáticamente para las futuras eliminatorias olímpicas, se enfrentará en semifinales al ganador del partido Japón - RPDC por un puesto en la final.

« Romper el síndrome, mejorar el bronce y camino a la final »: 5 puntos clave de la declaración de Khaydarov

Los puntos más importantes planteados por el entrenador en la rueda de prensa:

Barrera psicológica superada: Ravshan Khaydarov destacó que el problema recurrente de este equipo, que no lograba superar los cuartos de final, ha sido resuelto;

Objetivo superior a la medalla de bronce: Se apunta a un resultado mejor que el bronce de los anteriores Juegos Asiáticos: la final y la medalla de oro;

Control total del partido: El entrenador elogió el control táctico paciente y perfecto ejercido sobre Arabia Saudita durante los 90 minutos;

Cimientos para las eliminatorias olímpicas: Este equipo se prepara sistemáticamente, paso a paso, para el ciclo de clasificación de los próximos Juegos Olímpicos;

Rival de renombre en semifinales: Uzbekistán U-23 deberá superar el obstáculo de Japón o la RPDC en el camino a la final.

Uzbekistán U-23: Comparación de resultados anteriores en los Juegos Asiáticos y nuevos objetivos

Dinámica y criterios de progresión del equipo de Ravshan Khaydarov:

Criterios y etapas Resultado en los anteriores Juegos Asiáticos Juegos Asiáticos actuales y ambición de Khaydarov Meta en la competición Medallista de bronce Mejor que el bronce: Oro/Plata (Camino a la final) Obstáculo de cuartos de final Dificultad recurrente y presión psicológica Dominio absoluto 3-0 contra Arabia Saudita Estilo de juego y estado Juego defensivo orientado al resultado Control perfecto del balón, presión y paciencia Misión estratégica Ser medallista en un torneo regional Plantilla preparada para futuras eliminatorias olímpicas Próxima prueba (Semifinales) Tradicionales competidores continentales El sólido ganador del partido Japón - RPDC

Experiencia deportiva y táctica: ¿Por qué estas palabras de Khaydarov indican un título?

Conclusiones de analistas de fútbol y expertos deportivos:

La importancia del «síndrome de cuartos de final»: En el fútbol juvenil, el mayor obstáculo no es físico sino psicológico; vencer a un rival tan complejo y agresivo como Arabia Saudita con 3 goles de diferencia para pasar los cuartos de final despertó una mentalidad de campeón en los chicos;

Ciclo olímpico y sistema nacional: La mención de Khaydarov sobre el trabajo sistemático en la pirámide nacional de fútbol no es casual; si estos jóvenes se acostumbran desde ahora a la presión de los grandes torneos, se convertirán en un equipo experimentado para las eliminatorias olímpicas;

Obstáculo de Japón o la RPDC: En semifinales se enfrentarán a la escuela de alta velocidad del este de Asia; pero una defensa sólida que no dejó que Arabia Saudita se acercara al arco y el juego confiado de Muratbayev serán suficientes para abrir las puertas de la final.

¿Cree que el equipo de Ravshan Khaydarov puede vencer a Japón o a la RPDC en semifinales y llegar a la final de los Juegos Asiáticos? ¿La victoria por 3-0 en cuartos de final ha convertido a nuestra selección en la principal candidata a la medalla de oro? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta el análisis de nuestra selección nacional antes de la semifinal con todos los aficionados al fútbol!