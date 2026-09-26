Shahriyor Mahkamov gana el oro para Uzbekistán en Aichi-Nagoya

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Shahriyor Mahkamov gana el oro para Uzbekistán en Aichi-Nagoya

El 26 de septiembre comenzó con otra medalla de oro para la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón. En las competiciones de piragüismo, Shahriyor Mahkamov superó a todos sus rivales en la prueba individual masculina de 500 metros, convirtiéndose en campeón de los Juegos Asiáticos.

Esta victoria elevó a 8 el número de medallas de oro de la delegación uzbeka en la competición. El total de medallas asciende ya a 33.

Shahriyor Mahkamov — Campeón de los Juegos Asiáticos

El 26 de septiembre, las competiciones de piragüismo concluyeron con uno de los resultados más felices para la delegación uzbeka en la prueba individual masculina de 500 metros.

Mahkamov demostró una gran velocidad en la corta distancia y cruzó la línea de meta en primer lugar. De este modo, el atleta uzbeko se hizo con la medalla de oro de los Juegos Asiáticos.

El campeonato en la prueba individual de 500 metros convirtió a Shahriyor Mahkamov en uno de los nuevos héroes uzbekos de Aichi-Nagoya 2026.

En piragüismo, cada segundo es decisivo. Por ello, la victoria en la distancia de 500 metros no solo demuestra el resultado final, sino también la velocidad, la técnica y la constancia del atleta durante la competición.

8ª medalla de oro para Uzbekistán

La victoria de Shahriyor Mahkamov supuso la 8ª medalla de oro para la delegación uzbeka en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya.

A lo largo de la competición, los atletas uzbekos han estado subiendo al podio en diversas disciplinas. El 26 de septiembre, el medallero se enriqueció con un oro más.

En este momento, el balance total de medallas de la delegación uzbeka es el siguiente:

Medalla

Cantidad

Oro

8

Plata

16

Bronce

9

Total

33

De este modo, los atletas uzbekos en Aichi-Nagoya han conseguido 33 medallas.

El 26 de septiembre comenzó con oro para Uzbekistán

Aichi-La nueva jornada de los Juegos Asiáticos en Nagoya comenzó con otra buena noticia para los aficionados uzbekos.

El campeonato del piragüista Shahriyor Mahkamov elevó a ocho el número de medallas de oro de la delegación. Su victoria en la prueba individual de 500 metros de Uzbekistán demostró una vez más sus resultados en este deporte.

Cabe destacar que, dado que la competición continúa, el medallero de la delegación uzbeka podría seguir creciendo el 26 de septiembre.

Cada nueva salida en Aichi-Nagoya ofrece una oportunidad de medalla para los atletas uzbekos. La medalla de oro de Mahkamov permitió a Uzbekistán comenzar el día con un título de campeón.

Shahriyor MahkamovAichi-Nagoya 2026Juegos AsiáticosPiragüismoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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