Javier Aguirre habla sobre el famoso incidente con Anthony Gordon

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Javier Aguirre habla sobre el famoso incidente con Anthony Gordon

El nuevo entrenador del Valencia, Javier Aguirre, recordó con humor el famoso incidente ocurrido con Anthony Gordon durante la Copa del Mundo 2026 y aclaró la situación. Según Goal.com, el experimentado técnico admitió haberse dejado llevar por las emociones en aquel momento, subrayando que fue una broma surgida de la intensidad del partido. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que en el partido de octavos de final del Mundial, la selección de Inglaterra se impuso por 3-2. Durante el encuentro, las cámaras captaron al entrenador gritándole al extremo, tras lo cual ambos terminaron riendo. Esta situación generó intensos debates en la comunidad futbolística y en las redes sociales.

Encuentro en la liga española

Presentado ante los medios como nuevo técnico del Valencia, a Javier Aguirre le preguntaron cómo se vería en el futuro con el jugador, quien ahora milita en el FC Barcelona en La Liga. El entrenador respondió de forma peculiar, bromeando en la rueda de prensa al taparse la boca con la mano.

«Haré así», dijo riendo. El experimentado estratega, quien dirigió anteriormente al Mallorca, calificó el suceso como una tontería fruto de la intensidad del momento.

«Fue una tontería. Sucedió bajo la presión y la fiebre del Mundial, esas cosas pasan, ya está», añadió Aguirre. Asimismo, aseguró que no existe animosidad entre ambos y que lo recibirá con calidez.

La reacción del jugador

Anthony Gordon, quien se trasladó del Newcastle United al FC Barcelona durante el mercado de verano, ya había opinado sobre la polémica, afirmando que lo tomó como una broma bienintencionada. Según el extremo, en medio de la intensidad del juego, fue simplemente parte del partido.

«Lo recuerdo. Fue solo un momento divertido. Con toda la intensidad y tensión del partido, se convirtió en una situación curiosa. Yo simplemente corría por la banda, así que fue casi como un cumplido de su parte», comentó Gordon.

Javier Aguirre destacó que el jugador habla bien español y que guardan buenos recuerdos, añadiendo en tono de broma que incluso piensa pedirle al jugador que le firme una bonita foto de aquel incidente.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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