Una jubilada kazaja multada por difundir rumores sobre su vecina

En la ciudad de Karaganda, Kazajistán, una jubilada de 66 años fue sancionada por un tribunal tras difundir información falsa sobre su vecina de 34 años. Así lo informó Stan.kz .

Se supo que la mujer de 34 años presentó una denuncia ante la policía, quejándose de que su vecina difundía constantemente información falsa y difamatoria sobre ella.

El agente de policía local investigó la denuncia y entrevistó a los residentes del edificio. Varios vecinos confirmaron que circulaban diversos rumores y que la fuente era la mujer de 66 años.

Posteriormente, la jubilada fue llevada a la comisaría y admitió haber difundido los rumores. El caso fue remitido a los tribunales.

En el juicio, se determinó que la jubilada había difundido información falsa alegando que el hijo de su vecina no era de su marido. Estas declaraciones fueron calificadas como difamación contra el honor y la dignidad de la mujer.

El tribunal declaró culpable a la jubilada de calumnias, imponiéndole inicialmente una multa de 160 indicadores mensuales de cálculo, es decir, 692 000 tenges. Sin embargo, se consideró como atenuante que fuera su primera infracción y su edad avanzada.

Como resultado, la multa se redujo en un 30 %, fijándose en 484 400 tenges. La decisión judicial ha entrado en vigor.