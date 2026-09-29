Se exhiben las capacidades fotográficas únicas del smartphone Honor Magic 9 Pro Max

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Se exhiben las capacidades fotográficas únicas del smartphone Honor Magic 9 Pro Max

Se han publicado en Internet fotos interesantes tomadas con el nuevo buque insignia de la marca Honor, el Honor Magic 9 Pro Max. Según IXBT.com, estas imágenes demuestran claramente el enorme potencial del dispositivo en el campo de la fotografía móvil y sus avanzadas capacidades de cámara. Así lo informa Ixbt.com. informa .

El autor de las tomas es miembro del equipo de Honor Imaging, quien calificó al smartphone como una verdadera «cámara de cine portátil». Según sus palabras, el nuevo dispositivo es capaz de mostrar resultados superiores en tecnologías de captura de imagen y ocupa un lugar único entre los dispositivos móviles.

Lente externa y fotos de aves

Según la publicación, uno de los aspectos destacados son las fotos tomadas con una lente externa adicional con una distancia focal de 500 mm. El autor señala que estas imágenes no estaban incluidas inicialmente en la presentación, pero fueron publicadas por separado debido a su calidad y éxito.

La mayor parte de las fotos se centra en la captura de aves, donde la gran distancia focal permitió a los expertos obtener primeros planos nítidos y de alta calidad incluso desde largas distancias. Según los especialistas, esto marca una nueva etapa en el campo de la fotografía de aves con dispositivos móviles.

Características principales del smartphone

Recordamos que anteriormente, Honor presentó oficialmente su modelo Magic 9 Pro Max. En dicha presentación, los fabricantes hicieron especial hincapié en la alta autonomía del dispositivo y en su avanzado sistema de fotografía móvil.

Actualmente, la cámara del smartphone y sus capacidades están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología. Se espera que la capacidad de trabajar con lentes externas abra nuevas posibilidades creativas para los amantes de la fotografía móvil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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