El Huawei Mate 90 contará con un módulo fotográfico único

Huawei ha publicado un teaser oficial para su próxima serie Mate 90, mostrando un nuevo accesorio que cambia radicalmente las capacidades del smartphone. Según ixbt.com, este dispositivo marca un paso importante en la fotografía móvil, permitiendo comparar el smartphone con una cámara de nivel profesional. Así lo informa Ixbt.com informa .

El video teaser se centra en un teleobjetivo con zoom llamado Ruiying Z10, que se monta directamente en el bloque de cámara del smartphone. Este dispositivo no es una simple lente de aumento, sino que funciona como un módulo fotográfico independiente con su propio sensor CMOS de 1 pulgada.

Capacidades profesionales y especificaciones técnicas

El nuevo accesorio forma parte de un kit fotográfico especial que se vende por separado y utiliza capacidades de zoom para disparos a larga distancia. El módulo tiene una distancia focal física de 9,1–91 mm, lo que equivale a 24–240 mm para una cámara de fotograma completo.

Dichas características ofrecen a los usuarios un zoom óptico continuo de 1x a 10x. A su vez, la apertura varía de f/2.0 a f/4.5, lo que amplía el alcance de las tomas de alta calidad a media y larga distancia con el Mate 90.

Fecha de lanzamiento

Según la información publicada, el módulo Ruiying Z10 está destinado principalmente a las versiones Mate 90 Pro Max Collector’s Edition y Mate 90 RS Ultimate Design. Sin embargo, la compatibilidad con otros modelos de la serie aún no se ha confirmado oficialmente.

Huawei ha anunciado que la presentación oficial de la serie Mate 90 está programada para el 1 de octubre. Se espera que la venta de los nuevos smartphones insignia y los accesorios innovadores asociados comience inmediatamente después de la presentación.