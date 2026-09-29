El Huawei Mate 90 contará con un módulo fotográfico único

·2·Tecnología
El Huawei Mate 90 contará con un módulo fotográfico único

Huawei ha publicado un teaser oficial para su próxima serie Mate 90, mostrando un nuevo accesorio que cambia radicalmente las capacidades del smartphone. Según ixbt.com, este dispositivo marca un paso importante en la fotografía móvil, permitiendo comparar el smartphone con una cámara de nivel profesional. Así lo informa Ixbt.com informa .

El video teaser se centra en un teleobjetivo con zoom llamado Ruiying Z10, que se monta directamente en el bloque de cámara del smartphone. Este dispositivo no es una simple lente de aumento, sino que funciona como un módulo fotográfico independiente con su propio sensor CMOS de 1 pulgada.

Capacidades profesionales y especificaciones técnicas

El nuevo accesorio forma parte de un kit fotográfico especial que se vende por separado y utiliza capacidades de zoom para disparos a larga distancia. El módulo tiene una distancia focal física de 9,1–91 mm, lo que equivale a 24–240 mm para una cámara de fotograma completo.

Dichas características ofrecen a los usuarios un zoom óptico continuo de 1x a 10x. A su vez, la apertura varía de f/2.0 a f/4.5, lo que amplía el alcance de las tomas de alta calidad a media y larga distancia con el Mate 90.

Fecha de lanzamiento

Según la información publicada, el módulo Ruiying Z10 está destinado principalmente a las versiones Mate 90 Pro Max Collector’s Edition y Mate 90 RS Ultimate Design. Sin embargo, la compatibilidad con otros modelos de la serie aún no se ha confirmado oficialmente.

Huawei ha anunciado que la presentación oficial de la serie Mate 90 está programada para el 1 de octubre. Se espera que la venta de los nuevos smartphones insignia y los accesorios innovadores asociados comience inmediatamente después de la presentación.

HuaweiMate 90Ruiying Z10SmartphoneTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El identificador de llamadas Yandex integrado en los smartphones Huawei Nova 16sEl identificador de llamadas Yandex integrado en los smartphones Huawei Nova 16s24 septiembre 13:22Huawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de MooreHuawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de Moore10 junio 13:23Huawei Mate 90: El primer smartphone que supera los límites de la Ley de MooreHuawei Mate 90: El primer smartphone que supera los límites de la Ley de Moore8 junio 13:21Huawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de MooreHuawei Mate 90: El primer smartphone en superar las limitaciones de la Ley de Moore2 junio 20:59El smartphone Huawei Pura X View bate récords de ventas en el mercado chinoEl smartphone Huawei Pura X View bate récords de ventas en el mercado chino14 septiembre 14:24Mejora en calidad de foto y video: Huawei Mate 90 contará con teleconvertidores externosMejora en calidad de foto y video: Huawei Mate 90 contará con teleconvertidores externos31 mayo 12:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27