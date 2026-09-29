TCL desafía a Samsung: lanzamiento de nuevos televisores ultra delgados

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TCL desafía a Samsung: lanzamiento de nuevos televisores ultra delgados

TCL presentó una nueva serie de televisores llamada Designer, con un diseño moderno que se adapta perfectamente a los interiores. Según ixbt.com, los modelos A300L y A400U, que funcionan con Google TV, llaman la atención por su chasis de solo 2,8 cm de grosor y su galería de arte integrada. Así lo informa Ixbt.com indica. informa.

Estos dispositivos no solo funcionan como electrodomésticos, sino también como marcos digitales que realzan la decoración de la habitación. Los televisores están equipados con pantallas mate antirreflejos, lo que permite un uso cómodo incluso en habitaciones iluminadas.

Gama de modelos y capacidades técnicas

El modelo A300L cuenta con un panel 4K QLED con un revestimiento ultra mate. Además, este dispositivo viene con un marco magnético intercambiable. Los usuarios pueden cambiar fácilmente el color del marco para adaptarlo a su decoración interior.

Esta versión se lanza en tamaños de 55, 65 y 75 pulgadas, mientras que una versión más grande de 85 pulgadas está prevista para llegar al mercado más adelante. El modelo A400U ha sido desarrollado basándose en tecnologías aún más avanzadas.

Tecnología avanzada y competencia en el mercado

El modelo A400U, más avanzado, está equipado con un panel 4K QD-Mini LED, que ofrece un alto contraste y un sistema de atenuación local preciso. A pesar de esto, el dispositivo mantiene su chasis ultra delgado y permite una instalación en pared sin espacios.

La serie A400U se ofrece en diagonales de pantalla de 55, 65, 75 y 85 pulgadas. Estas características posicionan a los nuevos productos de TCL como serios competidores de la famosa línea de televisores The Frame de Samsung.

En cuanto a su posición en el mercado, según ixbt.com, el precio de los televisores básicos de la serie Designer en el minorista Best Buy comienza en 900 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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