Los propietarios de iPhone 18 Pro siguen enfrentando errores de pantalla con el nuevo sistema operativo

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Los propietarios de iPhone 18 Pro siguen enfrentando errores de pantalla con el nuevo sistema operativo

Mientras los dispositivos de nueva generación ganan terreno en el mercado, los problemas técnicos que enfrentan los usuarios siguen siendo el centro de atención. Según ixbt.com, los propietarios de iPhone 18 Pro, uno de los últimos smartphones insignia de Apple, siguen sufriendo ciertos fallos en la pantalla incluso después de la última actualización del sistema operativo. Así lo informa Ixbt.com.

Como se sabe, la compañía lanzó recientemente un software específico para sus dispositivos con el fin de corregir una serie de errores importantes. Esta actualización tenía como objetivo garantizar el funcionamiento estable de los smartphones y eliminar los principales fallos identificados anteriormente, lo que generó expectativas positivas entre los usuarios.

¿Qué problemas resolvió la actualización?

La nueva versión de software, presentada al público el 28 de septiembre de este año, debía corregir varios defectos técnicos graves. En particular, este paquete estaba destinado a solucionar los casos de reinicio espontáneo que ocurren en los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Además, esta versión debía resolver problemas como el mal funcionamiento de Face ID, los artefactos de color que aparecen al usar el zoom 2x durante la captura de fotos, así como el bloqueo de la pantalla táctil al abrir simultáneamente el Centro de notificaciones y el Centro de control.

Artefactos en pantalla y conclusiones de los expertos

Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, se supo que no todos los problemas se han resuelto por completo. En un video publicado en sus redes sociales, el conocido insider Tarun Vats mostró claramente que persisten extraños artefactos visuales en la pantalla de inicio del iPhone 18 Pro que ejecuta el nuevo sistema operativo.

En el video difundido, el autor plantea una pregunta legítima sobre por qué el gigante tecnológico aún no ha corregido este defecto visible. A pesar de la instalación del nuevo paquete de software, siguen llegando informes de usuarios sobre fallos visuales similares.

Por ahora, no hay una conclusión definitiva sobre si estos artefactos observados están relacionados directamente con fallos de software o si se trata de un problema oculto en el hardware del dispositivo. Los expertos están monitoreando la situación de cerca y esperan que las próximas actualizaciones aclaren esta situación.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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