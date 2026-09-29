Tras la victoria de la selección española en la Copa Mundial de 2026, el experimentado defensa Aymeric Laporte reflexionó sobre su carrera internacional y las razones por las que, hace cinco años, eligió a España por encima de la selección francesa. El jugador, que milita en el Athletic Club, destacó que su orgullo por defender a «La Roja» no se mide solo por los trofeos ganados, sino que esta decisión está estrechamente ligada a su vida personal y sus lazos familiares. Así lo informa Goal.com informa Goal.com.

Según Goal.com, el ex defensa del Manchester City se ha convertido en un pilar fundamental de la selección española desde que cambió oficialmente su nacionalidad deportiva en mayo de 2021. En el programa «El camino de Mario» de Mario Suárez, el jugador declaró: «Ganamos el Mundial, la Nations League y la Eurocopa... incluso si nada de esto hubiera sucedido, habría sentido el mismo orgullo. Mi mujer, mi familia y mis hijos son de aquí. Me siento plenamente español».

El proceso de naturalización y la situación en Francia

Se reveló que el proceso de incorporación de Laporte a la selección española no fue sencillo y se retrasó inicialmente por diversas razones. Sin embargo, las partes retomaron las negociaciones y la parte española mostró un interés serio. El jugador entendió que no podía dejar pasar esta oportunidad única.

Antes de esta decisión, Aymeric Laporte había sido capitán en las categorías inferiores de Francia. Sin embargo, ante la falta de oportunidades por parte del seleccionador Didier Deschamps, el defensa se vio obligado a tomar una decisión drástica. Reconoció respetar sus raíces francesas y su patriotismo, pero admitió que la falta de atención del técnico y las oportunidades brindadas por el Athletic Club en Bilbao hicieron que este cambio fuera inevitable.

Los planes futuros del campeón del mundo

El defensa, que ahora tiene 32 años, se ha consolidado como una pieza clave en la selección española dirigida por Luis de la Fuente. En el intenso partido contra Inglaterra en el estadio de Wembley, correspondiente a la Nations League y que terminó con victoria por 3-2, Laporte disputó los 90 minutos completos.

Los actuales campeones del mundo se preparan para su próximo encuentro importante contra Croacia en Sevilla, con el objetivo de mantener su racha positiva. Laporte demuestra estar listo para darlo todo en busca de nuevos éxitos con España.