Apple lanza una actualización urgente de iOS 27.0.1 para el iPhone 18 Pro

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Apple lanza una actualización urgente de iOS 27.0.1 para el iPhone 18 Pro

Dos semanas después del lanzamiento de iOS 27, Apple ha publicado su primera actualización de software importante, iOS 27.0.1. Según ixbt.com, esta actualización rápida tiene como objetivo solucionar varios problemas críticos en los dispositivos insignia, incluidos fallos en Face ID y en la cámara. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Los cambios principales afectan específicamente a los usuarios de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. En las últimas semanas, los propietarios de estos dispositivos se habían quejado de reinicios inesperados del smartphone cuando ocurrían errores en el reconocimiento facial. Además, en algunos casos, la función Face ID dejaba de funcionar temporalmente y presentaba dificultades de configuración.

Corrección de errores en la cámara y la interfaz

El nuevo software no solo corrige fallos de seguridad y biométricos, sino que también mejora otras capacidades del hardware. En particular, se ha resuelto el problema de los artefactos de color no deseados que aparecían en fotos tomadas con zoom 2x en ciertas condiciones de iluminación y con una apertura de f/1.48. Este problema se había observado en un número limitado de modelos de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Además, se ha corregido otro fallo importante relacionado con la estabilidad de la interfaz. Se había detectado que la pantalla táctil podía dejar de responder por completo cuando el Centro de notificaciones y el Centro de control se abrían simultáneamente. La actualización evita este tipo de bloqueos.

¿Cómo instalar la actualización?

Actualmente, el software iOS 27.0.1 está disponible para todos los usuarios compatibles y puede instalarse de forma estándar a través de los ajustes del smartphone. Para ello, basta con ir a «Ajustes», seleccionar «General» y luego «Actualización de software».

Asimismo, los demás usuarios del ecosistema Apple no han sido olvidados. La compañía lanzó simultáneamente las actualizaciones iPadOS 27.0.1 y visionOS 27.0.1. Para aquellos usuarios que aún no han migrado a la nueva generación del sistema operativo, se han preparado las versiones iOS 26.7.1 y iPadOS 26.7.1 para garantizar la seguridad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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