La Liga de Fútbol Profesional de Uzbekistán (OuzPFL) ha presentado oficialmente la lista final de candidatos al premio de «Mejor jugador» del mes de septiembre en el campeonato nacional, la Superlig. Los seis candidatos seleccionados por la Liga han contribuido enormemente a las victorias de sus clubes durante el mes, demostrando una alta eficacia.

Del club Nasaf de Qarshi, dos jugadores han sido incluidos en la lista: Sharof Muhitdinov, quien participó directamente en 6 goles en 2 partidos, y Adenis Shala, autor de 2 goles. También están en la lista el mediocampista ofensivo de Navbahor, Shohrux Abdurahmonov, el legionario de Surkhon, Tornike Zebniaru, el jugador constante de Sogdiana, Filip Ivanovich, y el mediocentro del AGMK, Giorgi Papava.

«6 puntos fenomenales de Muhitdinov, la superioridad de Nasaf y 6 candidatos»: 5 puntos clave del balance mensual

Datos oficiales más importantes sobre los jugadores seleccionados como héroes de septiembre en la Superlig:

Dos candidatos de Nasaf: Sharof Muhitdinov y Adenis Shala fueron incluidos por su gran desempeño;

La fantástica eficacia de Muhitdinov: El mediocampista de los «Dragones» registró 2 goles y 4 asistencias (6 acciones efectivas en total) en solo 2 encuentros;

Gol en cada partido de Shohrux Abdurahmonov: El representante de Navbahor jugó 3 partidos en septiembre y marcó 3 goles;

Competencia de legionarios extranjeros: La lista incluye a 3 legionarios: Zebniaru (Surkhon), Ivanovich (Sogdiana) y Papava (AGMK);

Votación abierta entre los 6 candidatos: El mejor jugador del mes se determinará pronto basándose en las conclusiones de expertos y aficionados.

OuzPFL: Clasificación de los candidatos al mejor jugador del mes de septiembre

Comparativa de las estadísticas oficiales de los candidatos en septiembre:

Jugador (Candidato) Club Partidos jugados Goles marcados Asistencias Puntos en sistema Gol+Pase Sharof Muhitdinov Nasaf 2 2 4 6 Shohrux Abdurahmonov Navbahor 3 3 0 3 Adenis Shala Nasaf 2 2 0 2 Tornike Zebniaru Surkhon 3 2 0 2 Filip Ivanovich Sogdiana 3 2 0 2 Giorgi Papava AGMK 3 2 0 2

Fútbol y análisis táctico: ¿Quién tiene más posibilidades de ser el héroe del mes?

Conclusiones de periodistas deportivos locales, analistas y comentaristas:

«El favoritismo absoluto de Sharof Muhitdinov»: En términos de números y coeficiente de utilidad en el campo, el mediocampista de Nasaf destaca claramente; sumar 6 puntos en 2 partidos es una cifra poco común en el fútbol moderno, y su control del centro del campo en septiembre fortaleció la posición de Nasaf en la carrera por el título;

La constancia de Shohrux Abdurahmonov: El líder de Navbahor marcó en cada partido, manteniendo su estatus como el único líder del ataque; sus goles decisivos podrían darle una gran ventaja en la votación de los aficionados;

La importancia colectiva de los legionarios: Zebniaru, Ivanovich y Papava son piezas clave para sus clubes; especialmente los 2 goles de Papava, siendo mediocentro, fueron un gran impulso para que el AGMK se mantenga en la parte alta de la tabla.

¿Quién crees que merece más ser el mejor jugador de septiembre por su rendimiento: Sharof Muhitdinov, que participó en 6 goles, o Shohrux Abdurahmonov, que marcó en cada partido? ¡Deja tu elección y comentarios, y comparte el análisis de la competencia más intensa de nuestro campeonato nacional con todos los aficionados al fútbol!