El jefe de ASML: las prohibiciones contra China refuerzan el desarrollo de Huawei

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El jefe de ASML: las prohibiciones contra China refuerzan el desarrollo de Huawei

El director de ASML, el principal proveedor europeo de equipos para la fabricación de semiconductores, Christophe Fouquet, ha señalado que las restricciones a la exportación impuestas a China podrían tener resultados contrarios a los esperados. Según el Financial Times, en lugar de reducir la dependencia de tecnologías extranjeras, estas restricciones están impulsando a las empresas chinas, lideradas por Huawei, a acelerar el desarrollo de sus propias tecnologías. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los expertos, crear dispositivos complejos como los escáneres EUV y encontrar alternativas no es una tarea sencilla. Estos sistemas contienen más de 100 000 componentes y en su fabricación participan 200 proveedores principales y cerca de 2 000 empresas en todo el mundo. La creación de una infraestructura alternativa completa sigue siendo compleja debido a la presencia de gigantes como Zeiss en óptica, Trumpf en láseres y VDL en componentes de alta precisión.

La adaptación tecnológica de China

Actualmente, las empresas chinas y Huawei no tienen acceso a los equipos EUV modernos. Además, el suministro de sistemas DUV más antiguos es cada vez más difícil. No obstante, los fabricantes chinos se están adaptando modificando los equipos existentes, optimizando procesos y realizando operaciones de litografía adicionales para sortear estos obstáculos.

Utilizando los equipos DUV existentes, las fábricas chinas siguen produciendo con éxito chips de clase 7 nm. Esto demuestra que el potencial tecnológico del país sigue creciendo. Actualmente, las autoridades estadounidenses consideran imponer restricciones adicionales a las últimas rutas de suministro de ASML hacia China.

En esta situación, la cuestión principal no es solo si China puede copiar o reproducir el equipo extranjero existente, sino hasta qué punto estas estrictas restricciones a la exportación aceleran el proceso de creación de una infraestructura de producción independiente en el país.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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