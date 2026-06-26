Costa de Marfil se clasifica para la fase eliminatoria del Mundial por primera vez en su historia

La selección de Costa de Marfil ha superado uno de los obstáculos más grandes de su historia. En el encuentro disputado en Filadelfia, Estados Unidos, los «Elefantes» derrotaron a Curazao por 2-0, logrando así pasar la fase de grupos del Mundial por primera vez en su historia. Este resultado representa un verdadero punto de inflexión histórico para los representantes de África Occidental. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Nicolas Pepe, quien se convirtió en el héroe del partido al anotar un doblete, aseguró la clasificación de su selección a los octavos de final. El extremo, criticado en su momento por sus actuaciones fallidas en el Arsenal, mostró esta vez sus mejores virtudes. Abrió el marcador en el minuto 7 aprovechando una confusión en la defensa rival, y en el minuto 65, con su estilo habitual, puso el balón en la escuadra con un potente disparo con la pierna izquierda.

Una hazaña que las generaciones legendarias no lograron

Según escribe Goal.com, esta victoria es sumamente importante para el fútbol marfileño. Esto se debe a que la «generación dorada», integrada por futbolistas legendarios como Didier Drogba y Yaya Touré, tampoco logró superar la fase de grupos en los Mundiales de 2006, 2010 y 2014. La plantilla actual ha alcanzado la meta que los equipos estelares anteriores no pudieron conquistar.

Para Nicolas Pepe, este partido sirve como una rehabilitación personal. Hace solo siete meses, quedó fuera de la convocatoria para la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, a través de sus eficaces actuaciones en el Villarreal de España, recuperó la confianza del seleccionador Emerse Fae y se convirtió en un verdadero líder del equipo.

Tras finalizar la fase de grupos en segunda posición con 6 puntos, Costa de Marfil se prepara ahora para los decisivos encuentros de la fase eliminatoria. En una entrevista posterior al partido, el entrenador Emerse Fae destacó que el ambiente interno del equipo es excelente y que, aunque los jugadores compiten entre sí, mantienen la unidad.

El estado de ánimo del entrenador y del equipo

«Pido a los aficionados que celebren esta victoria histórica. Nuestro grupo está creciendo; aunque para muchos sea su primer Mundial, el equipo está cohesionado. Incluso los jugadores que luchan por una misma posición mantienen una relación amistosa», afirma Fae.

Aunque la selección de Curazao mostró gran entusiasmo durante el juego, quedó rezagada en cuanto a calidad técnica. Solo lograron realizar dos tiros precisos a portería durante todo el encuentro. Costa de Marfil, en cambio, supo aprovechar las oportunidades para llevarse la victoria.

Este éxito es una señal importante no solo para Costa de Marfil, sino para todo el fútbol africano. El próximo rival de la selección en la fase de play-off y la fecha del partido se conocerán pronto. Los aficionados esperan que el equipo, liderado por Nicolas Pepe, llegue aún más lejos en el torneo.