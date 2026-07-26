Lionel Messi se pierde el MLS All-Star: ¿Por qué no será sancionado?

El capitán de la selección argentina y estrella del Inter Miami, Lionel Messi, no participará en el Partido de las Estrellas de la MLS que se disputará esta semana en Charlotte. Aunque el octocampeón del Balón de Oro fue incluido en la convocatoria para este prestigioso encuentro de exhibición contra las estrellas de la Liga MX, finalmente se le concedió un permiso especial. Según informó Goal.com, Messi, junto con su compañero de equipo Rodrigo De Paul, se perderán dicho evento. Así lo informa Goal.com.

Por lo general, las reglas de la Major League Soccer (MLS) contemplan medidas disciplinarias estrictas contra los futbolistas que se ausentan del partido de las estrellas sin una razón justificada. Sin embargo, circunstancias particulares establecidas para la temporada 2026 salvan a Messi de una suspensión. El caso es que ambos jugadores participaron activamente en el camino de Argentina hasta la final en la Copa Mundial de 2026.

Salud de los jugadores y protección de FIFPro

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tienen derecho a descansar de acuerdo con las normas de protección especiales establecidas por el sindicato internacional de futbolistas FIFPro. Antes del inicio de la temporada, la MLS y la Asociación de Futbolistas habían llegado a un acuerdo sobre la preservación de la condición física de los jugadores que llegaron hasta la final de la Copa del Mundo. El comunicado oficial de la liga señala que los clubes tienen derecho a determinar la fecha de su regreso aos entrenamientos y competiciones consultando individualmente a cada jugador.

Esta situación difiere radicalmente de la realidad vivida en 2025. En aquella ocasión, Lionel Messi y Jordi Alba se negaron a participar en el Partido de las Estrellas en Austin a apenas unas horas de que comenzara. Como no se registró ninguna lesión oficial en ese momento, las normas de la liga determinaron automáticamente una sanción de un partido de suspensión para el siguiente encuentro oficial. Dicha decisión fue duramente criticada por los propietarios del Inter Miami, especialmente por Jorge Mas, quien calificó las normativas de «draconianas».

La ausencia de Messi supuso un duro golpe para los planes de marketing de la liga. El delantero argentino había marcado 8 goles en el Mundial recientemente finalizado, haciéndose acreedor de la Bota de Plata y el Balón de Plata. Su gran momento de forma actual había incrementado aún más el interés de los aficionados por este encuentro.

A pesar de todo, la plantilla del MLS All-Star sigue repleta de figuras internacionales. La lista cuenta con otros nueve futbolistas que disputaron el Mundial de 2026. Sin embargo, al no haber alcanzado la fase final, ninguno de ellos puede disfrutar del derecho al descanso obligatorio como Messi. Están obligados a saltar al terreno de juego en las sesiones de habilidades del martes y en el partido principal del miércoles por la noche.