Infantino destaca el papel de Trump en la Copa Mundial 2026

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Infantino destaca el papel de Trump en la Copa Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump ante la inminente final de la Copa Mundial 2026. Según él, sin la participación de Trump, el torneo no habría alcanzado tal éxito.

Estas declaraciones se realizaron durante una conferencia de prensa en la Trump Tower de Nueva York.

«El sueño americano se hizo realidad»

En su discurso, Gianni Infantino destacó que la Copa Mundial 2026 ha logrado unir al mundo entero.

«Señor presidente, el sueño americano se hizo realidad. Hemos unido al mundo», afirmó el máximo dirigente de la FIFA.

Infantino resaltó la magnitud del torneo y el interés global que ha despertado.

La contribución de Trump fue altamente valorada

El presidente de la FIFA también reconoció el papel de Donald Trump en la organización y desarrollo del campeonato.

«Sé que no necesita elogios, pero sin usted, esta Copa Mundial no habría sido un éxito tan grande», dijo Infantino.

Sus palabras fueron interpretadas como un reconocimiento a la participación de Trump en los procesos organizativos y políticos del evento.

El Mundial llega a su fase decisiva

La Copa Mundial 2026 se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

En la gran final, las selecciones de España y Argentina lucharán por el título. Este encuentro definirá al nuevo campeón del torneo.

Infantino también agradeció a la selección de Irán

Anteriormente, se informó que el presidente de la FIFA también agradeció a la selección nacional de Irán por su participación en el Mundial.

Ahora, antes del partido decisivo, Infantino ha querido resaltar el lugar de Donald Trump en el éxito general de la competición.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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