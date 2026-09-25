Uzbekistán alcanza las 30 medallas en los Juegos Asiáticos

En los Juegos Asiáticos que se celebran en Aichi-Nagoya, la delegación de Uzbekistán ha elevado su cuenta de medallas a 30. El gimnasta Rasuljon Abdurahimov consiguió el último galardón.

Abdurahimov obtuvo la medalla de bronce en la final de barras paralelas con una puntuación de 14,433 puntos.

De este modo, la delegación uzbeka suma ahora 6 medallas de oro, 15 de plata y 9 de bronce.

La medalla de Rasuljon Abdurahimov permitió a la delegación alcanzar un total de 30 medallas.