La joven estrella del Real Madrid Cesar Palacios, posible fichaje en Italia

Con la apertura del mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo, los rumores sobre jóvenes talentos alcanzan nuevas cotas. Una de las mayores promesas del sistema del Real Madrid, el mediapunta Cesar Palacios, podría continuar su carrera próximamente en la prestigiosa Serie A de Italia.

Así lo informó en sus plataformas Gianluca Di Marzio , uno de los insiders deportivos más autorizados y fiables de la península itálica.

Dura competencia entre los gigantes de la Serie A

Según los informes, dos ambiciosos equipos italianos libran una seria batalla por fichar al talentoso jugador de 21 años: el Como de Cesc Fàbregas y el experimentado Udinese .

El insider destacó especialmente que se espera que la directiva del club madrileño incluya una cláusula importante en el acuerdo de traspaso:

Cláusula especial: Al vender al jugador a los italianos, el Real Madrid se reservará una opción de recompra (buy-back) por una cantidad determinada. Cabe recordar que el 'Club Blanco' ya utilizó con éxito una estrategia similar en el traspaso de otro talento saliente, Nico Paz.

Las impresionantes estadísticas de Palacios en el Castilla

Cesar Palacios ya ha llamado la atención de numerosos ojeadores con sus productivas actuaciones. Ya ha logrado disputar 7 partidos con el primer equipo 'merengue'.

Sus números de la temporada pasada con el filial madridista, el Castilla, son realmente dignos de elogio:

Competición / Equipo Partidos jugados Goles marcados Asistencias Castilla (2025/26) 36 16 5

Tan alta eficiencia ha revalorizado al joven centrocampista en el mercado de fichajes. El prestigioso portal Transfermarkt tasa actualmente el valor de mercado del jugador en 6 millones de euros . Sin embargo, la comunidad futbolística sabe bien que su potencial es muy superior.

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