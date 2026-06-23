El show de Messi: ¡Argentina vence a Austria y sella su pase a los play-offs!

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El show de Messi: ¡Argentina vence a Austria y sella su pase a los play-offs!

En el partido central de la 2ª jornada de la Copa del Mundo, la selección de Argentina, actual campeona, se enfrentó a Austria. Los pupilos de Lionel Scaloni lograron una victoria convincente por 2-0 en un encuentro muy intenso, asegurando su clasificación a la siguiente fase antes de tiempo.

Del fallo en el penalti a la verdadera revancha

El inicio del encuentro trajo un drama inesperado para la selección argentina y especialmente para Lionel Messi. En el minuto 9, los argentinos obtuvieron un penalti. Sin embargo, Messi no pudo aprovechar la oportunidad, preocupando momentáneamente a la afición.

A pesar de ello, este fallo no desanimó a la leyenda del fútbol mundial; al contrario, le dio un impulso extra:

  • Minuto 39: El delantero de 38 años culminó una jugada peligrosa en el área rival con un gol, alcanzando finalmente su objetivo y batiendo la portería europea.

  • Minuto 90+5: En los últimos minutos añadidos por el árbitro, Messi no dejó margen al rival y firmó su doblete con un gol espectacular.

¡Nuevos récords asombrosos para Messi!

Este encuentro ante Austria elevó a Lionel Messi aún más en la cima de los récords. Gracias a su doblete:

  • Leo logró anotar su gol número 18 en la historia de los mundiales, renovando el récord absoluto de goleador.

  • El experimentado delantero elevó su cuenta de goles en la presente Copa del Mundo a 5 tantos.

¿Cómo queda la situación en la tabla?

Tras este triunfo, Argentina alcanzó los 6 puntos y aseguró su plaza en los play-offs sin esperar a que termine la fase de grupos.

La selección de Austria, derrotada, tiene 3 puntos. Ahora deberán darlo todo en la última jornada contra Argelia para mantener sus opciones de pasar a la siguiente ronda.

Mundial 2026. 2ª jornada Argentina — Austria 2:0 ⚽️ Goles: Lionel Messi, 39', 90+5'

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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