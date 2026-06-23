El show de Messi: ¡Argentina vence a Austria y sella su pase a los play-offs!

En el partido central de la 2ª jornada de la Copa del Mundo, la selección de Argentina, actual campeona, se enfrentó a Austria. Los pupilos de Lionel Scaloni lograron una victoria convincente por 2-0 en un encuentro muy intenso, asegurando su clasificación a la siguiente fase antes de tiempo.

Del fallo en el penalti a la verdadera revancha

El inicio del encuentro trajo un drama inesperado para la selección argentina y especialmente para Lionel Messi. En el minuto 9, los argentinos obtuvieron un penalti. Sin embargo, Messi no pudo aprovechar la oportunidad, preocupando momentáneamente a la afición.

A pesar de ello, este fallo no desanimó a la leyenda del fútbol mundial; al contrario, le dio un impulso extra:

Minuto 39: El delantero de 38 años culminó una jugada peligrosa en el área rival con un gol, alcanzando finalmente su objetivo y batiendo la portería europea.

Minuto 90+5: En los últimos minutos añadidos por el árbitro, Messi no dejó margen al rival y firmó su doblete con un gol espectacular.

¡Nuevos récords asombrosos para Messi!

Este encuentro ante Austria elevó a Lionel Messi aún más en la cima de los récords. Gracias a su doblete:

Leo logró anotar su gol número 18 en la historia de los mundiales, renovando el récord absoluto de goleador.

El experimentado delantero elevó su cuenta de goles en la presente Copa del Mundo a 5 tantos.

¿Cómo queda la situación en la tabla?

Tras este triunfo, Argentina alcanzó los 6 puntos y aseguró su plaza en los play-offs sin esperar a que termine la fase de grupos.

La selección de Austria, derrotada, tiene 3 puntos. Ahora deberán darlo todo en la última jornada contra Argelia para mantener sus opciones de pasar a la siguiente ronda.