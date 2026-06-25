El Real Madrid ejecuta un plan de transferencia inesperado por Nico Pas

El club español Real Madrid ha desarrollado una estrategia de transferencia inusual respecto a su canterano, Nico Pas, quien brilla actualmente en el equipo italiano del Como. Según informa Goal.com, el gigante madrileño tiene la intención de ejercer su derecho de recompra por 9 millones de euros. Sin embargo, este movimiento no es para mantener al jugador en la plantilla, sino para revenderlo con un gran beneficio. Esto es lo que Goal.com informa.

Según la información, se espera que la directiva del Real Madrid se reúna hoy con los directivos del club italiano para activar la cláusula especial del contrato. Una vez que los madrileños recuperen al centrocampista de 21 años a un precio bajo, ofrecerían inmediatamente venderlo al propio Como por 60 millones de euros. Esto se valora como un movimiento financiero peculiar en el mercado de fichajes.

Una decisión difícil para el Como

El club italiano tendrá que gastar una suma récord para mantener a su líder o despedirse de él. Si el Como rechaza la oferta de 60 millones de euros, el Real Madrid planea vender al jugador a otros compradores. Actualmente, el Inter de Milán y varios equipos acaudalados de la Premier League inglesa muestran un serio interés en Nico Pas.

Nico Pas se convirtió en una verdadera sensación en la Serie A la temporada pasada. Marcó 12 goles y dio 6 asistencias, desempeñando un papel fundamental en el resultado histórico de su equipo al entrar en los cuatro primeros y obtener el pase a la Champions League. Según los datos estadísticos, superó a todos los centrocampistas del campeonato italiano en goles sin penaltis y tiros a puerta.

Perspectiva financiera y deportiva

Los propietarios del club Como —la familia de Robert Budi Hartono, con una fortuna superior a los 40.000 millones de dólares— se encuentran ante una decisión difícil. El club desea mantener a su jugador estrella antes de su temporada debut en la Champions League, pero un precio de 60 millones de euros puede ser una prueba dura para el presupuesto del equipo. Según Fabrizio Romano, el resultado de las negociaciones definirá las ambiciones del club para la próxima temporada.

Las extraordinarias actuaciones de Nico Pas no han pasado desapercibidas para los entrenadores de la selección de Argentina. Ya ha disputado 10 partidos con la selección nacional y actualmente ha sido convocado para las eliminatorias del Mundial. Para el Real Madrid, este traspaso es una oportunidad de obtener el máximo beneficio de un canterano, ya que el jugador partió a Italia en agosto de 2024 por solo 6 millones de euros.