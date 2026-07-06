Gran escándalo en el Mundial 2026: Quieren derrocar a Infantino

Mientras la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo entra en su etapa más intensa, los «grandes juegos» tras bambalinas, más que los duelos en el campo, están sacudiendo al mundo del fútbol. ¡En el centro de atención están el delantero de la selección de EE. UU., Folarin Balogun, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino!

Explicamos el desarrollo de los eventos que llevaron a este gran escándalo en un lenguaje sencillo y accesible para los aficionados.

¿Cuál es el problema? La «tarjeta roja» que rompió el mercado

La selección de EE. UU. se enfrentó a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, partido en el que el delantero Folarin Balogun recibió una tarjeta roja y fue expulsado. Según las reglas del fútbol, automáticamente debía perderse el siguiente partido de octavos de final contra Bélgica.

Pero inesperadamente, la FIFA tomó una decisión increíble: ¡la suspensión de Balogun fue pospuesta por un año! Es decir, pudo jugar sin problemas el partido crucial contra Bélgica.

La intervención de la Casa Blanca y el factor Donald Trump

¿Por qué la FIFA tomó una decisión tan arriesgada e injusta? Los informes de los expertos muestran que detrás de esta situación hay una gran política.

Según el periodista Ben Jacobs, la administración estadounidense (la Casa Blanca) contactó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para salvar a su jugador.

Otro periodista reconocido, Romain Molina, lo calificó abiertamente como: «Una decisión tomada para complacer a Donald Trump» El hecho de que se pisotearan las reglas para que la estrella del país anfitrión estuviera en el campo en la fase más importante de los playoffs enfureció a la comunidad futbolística.

La dura declaración de la UEFA: «¡Se cruzó una línea roja!»

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no pudo quedarse de brazos cruzados y le declaró la guerra a la FIFA. La organización emitió un comunicado oficial evaluando la situación de la siguiente manera:

«Al suspender por un año la sanción automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada a Balogun, se ha cruzado una línea roja. Si los guardianes de las reglas (la FIFA) ya no garantizan su claridad, la integridad del juego está en peligro y la confianza en la competición disminuye... Expresamos nuestra desconfianza ante una decisión tan inédita e injustificable».

¿Qué dicen las leyendas del fútbol?

No solo los directivos, sino también las personalidades más famosas del fútbol están en shock:

Sepp Blatter (ex presidente de la FIFA): «Si el presidente de EE. UU. interfiere en los asuntos del jefe de la organización y la sanción de un jugador se cancela de repente, surge la pregunta: ¿A dónde vas, FIFA?»

Jürgen Klopp (futuro entrenador de la selección nacional de Alemania): «¡El fútbol no es de ellos, es nuestro juego! Estas dos personas (Trump e Infantino) que no entienden nada de fútbol no deberían decidir estos asuntos. Fue una tarjeta roja clara, no puede haber dos opiniones. ¡Las reglas son para todos!»

Wayne Rooney (ex delantero de la selección de Inglaterra): «Infantino debería avergonzarse de esta decisión. Aquí el principio deportivo está en duda. ¡Si yo fuera el rival de EE. UU. (Bélgica), estaría furioso!»

Plan de golpe de Estado: ¿Infantino dejará el trono en 2027?

Este escándalo fue la gota que colmó el vaso para los líderes del fútbol mundial. Aunque Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, fue reelegido sin oposición en 2019 y 2023.

Ahora la situación ha cambiado. Según el periodista Romain Molina, no solo Europa (UEFA), sino también las federaciones de otros continentes están cansadas de estos «juegos» de Infantino. Han comenzado a preparar: un candidato alternativo fuerte para las elecciones presidenciales de la FIFA en 2027 ¡El objetivo es uno solo: destituir a Gianni Infantino de la dirección de la Federación Internacional de Fútbol!

Lo más probable es que, una vez finalizados los partidos del Mundial 2026, comiencen verdaderas batallas «sangrientas» en la política del fútbol. El tiempo dirá si los principios deportivos pueden prevalecer sobre los intereses políticos.