El director deportivo del FC Barcelona, Deco, habló abiertamente sobre las salidas de dos delanteros importantes — Ferran Torres — y Robert Lewandowski, así como sobre los planes del club en el mercado de fichajes. Ferran Torres se marchó al Paris Saint-Germain por 50 millones de euros durante el mercado de fichajes de verano, mientras que el delantero polaco Robert Lewandowski se incorporó al Chicago Fire de la MLS como agente libre.

«Lewandowski marcó una época»: la declaración de Deco

El medio español Mundo Deportivo entrevistó a Deco, quien destacó lo difícil que será cubrir el vacío dejado en la línea de ataque:

«Se marcharon dos jugadores importantes, Ferran y Robert. Podemos cubrir la marcha de Ferran con nuevos fichajes, pero reemplazar a Robert es muy difícil. Incluso si encontramos a un futbolista de primer nivel, será muy complicado, porque fue una estrella que marcó toda una época en nuestro club. Tenemos opciones internas, pero aun así tomaremos las medidas necesarias. Ahora trabajamos para encontrar la mejor solución y determinar qué podemos hacer hasta el final de la temporada», declaró Deco.

Las estrellas que dejaron el Barça y la situación del club

Futbolista Nuevo club Fórmula del traspaso Valoración de Deco Ferran Torres Paris Saint-Germain (Francia) 50 millones de euros Traspasado por esa cantidad Es posible cubrir su baja con nuevos fichajes Robert Lewandowski Chicago Fire (Estados Unidos / MLS) Agente libre Se marchó gratis Creó toda una época en la historia del club y será muy difícil reemplazarlo Estrategia del club Buscar las mejores soluciones dentro de la plantilla y en el mercado de fichajes

«Para atraer a los mejores futbolistas hace falta un proyecto ganador»

El director deportivo también habló de la grandeza del FC Barcelona y de sus proyectos de futuro, y añadió que el club no tendrá problemas para atraer a nuevas estrellas:

«Cualquier futbolista quiere fichar por el FC Barcelona. Para atraer a jugadores de primer nivel hace falta un proyecto claro y convincente. Todos los que vienen aquí quedan impresionados con nuestro proyecto. Todos quieren ganar nuevos trofeos con nosotros y hacer historia.»

En su opinión, ¿qué delantero centro podría fichar el FC Barcelona para reemplazar a un goleador experimentado como Robert Lewandowski?

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