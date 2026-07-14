El Barcelona anuncia el fichaje del joven talento ecuatoriano Josue Caicedo

El club catalán Barcelona ha finalizado oficialmente el traspaso del defensa ecuatoriano de 18 años, Josue Caicedo, continuando con su activa labor de scouting en el mercado sudamericano. Según informó el servicio de prensa del club, el talentoso jugador se ha unido al equipo en calidad de cedido procedente del LDU Quito. Este acuerdo forma parte de la estrategia del club para sentar las bases del futuro. Así lo informa Goal.com informa .

Según el acuerdo entre los catalanes y el LDU Quito, Caicedo jugará en la temporada 2026/27 con el Barcelona Atlètic (el equipo filial del club). El contrato también incluye una opción de compra total de los derechos del jugador al finalizar la temporada. Si el joven defensa logra destacar en su temporada de debut en España, podría convertirse en miembro del primer equipo.

Un lateral moderno y ventaja táctica

Josue Caicedo es descrito como un defensa de «perfil ofensivo» que cumple con las exigencias del fútbol moderno. Su potencia física y velocidad explosiva son capaces de causar serios problemas a los rivales por la banda izquierda. Su capacidad para sumarse al ataque y generar superioridad numérica cerca del área rival ha llamado especialmente la atención de los ojeadores del

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó este acuerdo en exclusiva, señalando que la aventura del jugador en el fútbol europeo ha comenzado. Caicedo ganará experiencia en la Segunda Federación bajo la dirección de Juliano Belletti. El cuerpo técnico liderado por Belletti trabajará para adaptar el potencial técnico del joven ecuatoriano a las tradiciones de La Masia.

El talento de Caicedo destacó por primera vez en la Copa Libertadores Sub-20. Sus cualidades universales, no solo en defensa sino también en acciones ofensivas, dejaron una gran impresión en los especialistas catalanes. La dirección del club considera que sus indicadores físicos son suficientes para alcanzar el nivel del primer equipo en el futuro.

Gran experiencia y debut continental

Aunque solo tiene 18 años, Caicedo ya cuenta con experiencia en el fútbol profesional. Ha disputado 8 partidos oficiales con el primer equipo del LDU Quito, 7 de ellos en el campeonato ecuatoriano. Lo más importante es que debutó en el torneo más prestigioso de Sudamérica, la Copa Libertadores, en un partido contra Always Ready, adquiriendo experiencia internacional.

Este fichaje Barcelonaes la continuación lógica de la política del club en los últimos años de atraer jóvenes talentos de Sudamérica, como Ronald Araujo, para convertirlos en estrellas mundiales. Ahora, Josue Caicedo deberá demostrar su potencial en una de las mejores academias de Europa.