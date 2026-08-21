Los cadetes uzbekos comienzan el Mundial con 4 medallas

El Campeonato Mundial de cadetes comenzó en Guayaquil, Ecuador. La primera jornada de la competición fue exitosa para la selección de Uzbekistán.

A la conclusión de la primera jornada, nuestros cadetes, dirigidos por Aurelio Chiprian-Flis, conquistaron una medalla de oro y tres de bronce.

¡Iroda Sirojiddinova, campeona del mundo!

En la categoría de -40 kg, Iroda Sirojiddinova derrotó a todas sus rivales y se proclamó campeona del mundo cadete.

Sirojiddinova comenzó la competición en la segunda ronda, en la que derrotó a la azerbaiyana Sunay Salamova, en semifinales a la rusa Emiliya Sayfutdinova, y en la final a la kazaja Adiya Janaxmet .

Así, el himno de Uzbekistán sonó en el lejano Ecuador.

Cabe señalar que, hace un mes, Iroda Sirojiddinova también conquistó el oro en el Campeonato Asiático celebrado en Jordania.

Tres medallas de bronce más

Otros tres representantes de la selección de Uzbekistán subieron al podio:

Bobur Yusupov — -55 kg;

Alina Kolyucheva — -44 kg;

Charos Hikmatova — -48 kg.

Tras los combates de la primera jornada, Uzbekistán, con una medalla de oro y tres de bronce ocupa el segundo puesto de la clasificación general por equipos entre60 países.