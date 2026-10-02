Nueva función de privacidad presentada en el smartphone Huawei Mate 90 Pro Max

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Nueva función de privacidad presentada en el smartphone Huawei Mate 90 Pro Max

Huawei ha dado un paso importante en la mejora de la seguridad y la privacidad de los usuarios en sus dispositivos más recientes. Según ixbt.com, la combinación del nuevo smartphone Huawei Mate 90 Pro Max y el sistema operativo HarmonyOS 7 se ha enriquecido con la función «View Once» (Ver una vez), que ofrece a los usuarios una capa de protección adicional al compartir fotos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Esta nueva capacidad tiene como objetivo principal evitar la difusión de información personal y capturas confidenciales. Las fotos enviadas mediante esta función solo se abren una vez en el dispositivo del destinatario y, posteriormente, se eliminan automáticamente. Esto permite al usuario compartir de forma segura imágenes que no desea que la otra parte conserve.

¿Cómo funciona la nueva función?

En un video de 41 segundos publicado por el conocido insider Ice Universe y el experto Zhong Wenze, se demostró claramente el funcionamiento de esta función. Durante la demostración, dos smartphones Huawei intercambiaron una imagen de Pikachu. Una vez abierta en el dispositivo receptor, la imagen solo se mostró una vez antes de volverse borrosa y quedar inaccesible.

Los desarrolladores de software también han prestado especial atención al aspecto visual de este proceso. En particular, se aplica un efecto visual especial que recuerda a una foto quemada en el momento en que la imagen se cierra. Estas transiciones y animaciones fluidas se integran armoniosamente con el diseño general de la interfaz de HarmonyOS 7, mejorando la experiencia del usuario.

Cabe recordar que esta función, introducida tras la presentación de la serie Mate 90 a principios de octubre, demuestra la creciente demanda de privacidad en los dispositivos móviles modernos. Huawei sigue mejorando su ecosistema, proporcionando a los usuarios no solo un alto rendimiento, sino también herramientas que cubren las brechas de seguridad de los datos.

HuaweiMate 90 Pro MaxHarmonyOS 7SmartphonesTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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