Renato Veiga se niega a hablar sobre la controversia de Cristiano Ronaldo

Aunque la selección de Portugal logró una victoria importante contra Dinamarca en la Liga de Naciones, la atención tras el partido se centró en una controversia inesperada dentro del equipo y el silencio resultante. Los funcionarios de la Federación Portuguesa de Fútbol prohibieron estrictamente al defensa Renato Veiga comentar ante los medios sobre la situación relacionada con el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo. Así lo informa Goal.com informa .

En el duelo en Copenhague, los portugueses ganaron 4-2, logrando borrar el recuerdo de la dolorosa derrota en cuartos de final. Sin embargo, la salida del veterano delantero de la concentración tras desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus tensó el ambiente en el vestuario. Se supo que el delantero de 41 años, descontento por ser suplente de nuevo, abandonó la concentración apenas 24 horas antes del partido.

Tras el partido, el defensa central Renato Veiga, al hablar con los medios en la zona mixta, se refirió primero al juego general del equipo. El joven jugador, compañero de Rúben Dias, valoró positivamente la difícil victoria fuera de casa: «Fue un partido de equipo perfecto en un campo muy difícil y contra un rival complicado», destacó.

Prohibición estricta para la prensa y la respuesta de Veiga

Sin embargo, las incesantes preguntas de los periodistas sobre la controversia en torno a Cristiano Ronaldo pusieron al defensa en una situación difícil. Tras mirar al responsable de prensa de la Federación, el jugador explicó que no tenía permiso para revelar la situación. «Estoy muy unido a Cristiano Ronaldo y él sabe lo mucho que significa para mí, pero he recibido instrucciones de que está prohibido hablar de este tema», admitió ante los reporteros.

Aun así, el defensa nacido en 2003, que ha disputado los tres primeros partidos completos bajo el nuevo cuerpo técnico, expresó su compromiso con su labor en la selección nacional. Según sus palabras, defender el honor de Portugal es el privilegio más noble para cualquier futbolista, y está dispuesto a darlo todo cada vez que salta al campo.

Señalando que la táctica bajo la dirección de Jorge Jesus está dando sus frutos gradualmente, Veiga añadió que el equipo está avanzando. La selección se centra ahora en el último partido de la fecha FIFA, pero la tensión en el vestuario genera gran interés en la comunidad futbolística sobre cómo afectará a los próximos encuentros.