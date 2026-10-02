Tras una contundente victoria contra Dinamarca, la selección de Portugal sigue avanzando hacia sus objetivos a pesar del revuelo en torno a Cristiano Ronaldo. Según Goal.com, el partido Portugal-Dinamarca, disputado en Copenhague en el marco de la UEFA Nations League, terminó con un marcador de 4-2, consolidando la posición del equipo en su grupo. Así lo informa Goal.com .

Antes del partido, la atención se centró en los eventos inesperados relacionados con el capitán de 41 años, Cristiano Ronaldo. Según la fuente, el experimentado delantero abandonó la concentración de la selección el miércoles tras enterarse de que sería suplente por segundo partido consecutivo. A pesar de la tensa situación y el ruido mediático, el equipo no perdió el foco en el juego.

Un desempeño sólido y la contribución de Ramos

Gonçalo Ramos , quien lideró el ataque de manera brillante, anotó un gol y participó en otro. Su estilo único y su eficacia hicieron que la ausencia del veterano delantero fuera casi imperceptible. En una entrevista con el canal RTP tras el partido, Ramos declaró abiertamente que el equipo no se vio afectado por factores externos.

«Esta situación no nos afectó», dijo el delantero. «Los problemas externos no pueden eclipsar la importancia del partido de hoy. Queremos ganar cada encuentro y eso es exactamente lo que hicimos». El resultado asegura que los portugueses continúen su racha invicta bajo la dirección del nuevo entrenador Jorge Jesus.

Cambios tácticos bajo el nuevo entrenador

Gonçalo Ramos atribuyó los cambios positivos en el equipo a las ideas tácticas y al estilo de juego del nuevo entrenador. Según él, el técnico ha inculcado conceptos más claros y simplificado las funciones de los jugadores en el campo. La comprensión mutua en defensa y ataque está dando sus frutos.

«El nuevo entrenador nos está ayudando mucho», añadió el jugador. «Tenemos ideas claras, sabemos exactamente dónde debe posicionarse cada compañero, tanto en defensa como en ataque. Me gusta mucho jugar con este estilo, se adapta perfectamente a mis características». La recuperación del balón y la creación de ocasiones peligrosas son factores clave en las victorias del equipo.

Jorge Jesus también destacó en su declaración tras el partido que el ambiente en el equipo es saludable, poniendo fin a las controversias. Como resultado, Portugal da un paso adelante y demuestra en la práctica que puede tener éxito incluso sin su estrella.