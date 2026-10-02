José Manuel López califica su primer gol con Argentina como un regalo de la vida

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José Manuel López califica su primer gol con Argentina como un regalo de la vida

La selección argentina derrotó a Bolivia por 4-0 en un partido disputado en Córdoba. Según Goal.com, este encuentro se convirtió en un momento inolvidable para el delantero de Palmeiras, José Manuel López, ya que el jugador de 25 años marcó su primer gol con la absoluta. Este éxito representa un paso importante en la rotación de plantilla de Lionel Scaloni, sentando las bases para futuros compromisos. Así lo informa Goal.com informa .

Durante el encuentro, los locales anotaron cuatro goles sin respuesta. Mientras que Lautaro Martínez, Nico Paz y Cristian Romero dejaron su huella en el marcador, José Manuel López, quien ingresó desde el banquillo, sentenció el partido con un gol a corta distancia. Fue la séptima aparición del joven delantero con la camiseta nacional.

En la zona mixta tras el partido, el delantero destacó que intenta justificar la confianza depositada en él por el técnico Lionel Scaloni. «Intento aprovechar cada oportunidad que me da el entrenador. Jugar en la selección es un gran honor», cita Goal.com al jugador.

Un gol histórico y una dedicatoria familiar

Tras anotar su primer gol internacional, el jugador describió estos momentos como los más felices de su carrera. López dedicó este logro a su familia y seres queridos.

«Estoy muy feliz, por suerte pude marcar, es mi primer gol y un regalo enorme de la vida. Se lo dedico a mi familia, a mi madre y a todos nuestros compatriotas de San Lorenzo», compartió el delantero visiblemente emocionado.

El ambiente ante la despedida de Lionel Messi

Esta contundente victoria llega en un momento emocionalmente complejo para los argentinos. La expectativa por el retiro de Lionel Messi de la selección mantiene en vilo a todo el equipo y a la afición.

López valoró el tiempo compartido en el vestuario con el legendario capitán: «Para mí es algo nuevo. He compartido poco tiempo con Leo, pero lo disfruté al máximo. Lo apoyamos y queremos que esté con nosotros por siempre».

El técnico Lionel Scaloni utilizará esta sólida victoria para probar su estilo de juego antes del partido del sábado contra Burkina Faso. Este encuentro servirá como preparación crucial antes de que Lionel Messi dispute su último partido de despedida en el Estadio Monumental.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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